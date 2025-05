Zatiaľ čo profesionálnych investorov rozkolísaný úvod roka zneistil, retailoví obchodníci si zachovali silný optimizmus voči akciovým trhom. Keď burzy deň po Trumpovom oznámení recipročných ciel prudko klesli, retail odmietol vybrať peniaze. Naopak, do trhu nalial miliardy dolárov.

„Na rozdiel od inštitúcií, ktorých postupy riadenia rizík môžu viesť k predaju akcií pri poklesoch, retailoví investori aktívne vstupujú na burzu počas výpredajov, čím zabezpečujú potrebnú likviditu a menia tradičné správanie akciových trhov,“ uvádza časopis The Economist.

Sebavedomie investorov mimo Wall Street, najmä mladšej generácie, je pochopiteľné. Ich doterajšie investičné skúsenosti formoval neustály rast. Aj keď pandémia covidu priniesla náhly šok, následný medvedí trh trval rekordne krátkych 33 dní, čím otvoril dvere k mimoriadne výhodným nákupom.

Bežní investori čoraz častejšie vnímajú trhové výpredaje ako príležitosť na nákup. Ide o významný posun oproti minulosti, keď boli retailoví investori na Wall Street často označovaní za „hlúpe peniaze“ – skupinu, ktorá typicky nakupovala pri raste cien a predávala v panike počas poklesov. Zvýšená finančná gramotnosť a širšia dostupnosť informácií o investovaní prispeli k tomuto pozitívnemu trendu.

Rýchle šírenie online naratívov, najmä tých o nákupe akcií pri poklese („buy the dip“) a nekonečnom raste akcií, mení investičné stratégie bežných obchodníkov. Ich presun kapitálu do amerických akcií dosiahol za posledných dvadsať rokov bezprecedentnú úroveň.

Potvrdzujú to aj údaje. Napríklad americká banka JPMorgan zistila, že retailoví investori nakúpili v prvom aprílovom týždni, keď na burze zavládla panika, akcie v hodnote približne 11 miliárd dolárov, čo je približne dva a pol krát viac ako priemer zaznamenaný za posledný rok. Podobný vývoj zaznamenala aj banka Goldman Sachs.

While institutions have been selling, retail has been aggressively buying.



Are we (retail) on the right side of this trade or is the buy the dip impulse going to get many hurt again?



Time will tell. I still don't think we are out of the woods yet. pic.twitter.com/Slh6pPbExv