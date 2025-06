Za posledných sedem rokov vyrástlo na pekinskom predmestí, približne 50 kilometrov od centra metropoly, mesto v meste. Nové rezidenčné a nerezidenčné budovy, upravené verejné priestory a nové cestné komunikácie, ktoré upútajú návštevníka už pri príchode, však nie sú určené pre bežných obyvateľov. Ich cieľovou skupinou sú vedci a ich rodiny. Tí budú môcť vo vedeckom meste nielen pracovať a realizovať výskum, ale aj žiť, keďže súčasťou novovybudovaného komplexu budú aj verejné služby a občianska vybavenosť.

Huairou Science City (HSC) sa rozprestiera na ploche vyše 100 štvorcových kilometrov. Viac ako dve tretiny jeho rozlohy sa nachádzajú na území pekinského okresu Chuaj-žou (Huairou), zvyšok zasahuje do okresu Mi-jün (Miyun). Toto obrovské vedecké mesto je pritom len jedným zo štyroch hlavných vedeckých centier, ktoré majú tvoriť kostru čínskej vedy. V Šanghaji vzniklo centrum Zhangjiang, v Che-feji Binhu Science City a v oblasti Kuang-tung – Hongkong – Macao sídli Guangming Science City. Všetky štyri centrá sú súčasťou 14. päťročného plánu na obdobie rokov 2021 – 2025.

Očakáva sa, že hlavná infraštruktúra vedeckého mesta bude dokončená v priebehu tohto roka. Do desiatich rokov chce byť HSC medzinárodne uznávanou vedeckou metropolou a do roku 2050 jedným z popredných svetových vedeckých centier sveta. Tento zámer je sú v súlade s celonárodným čínskym plánom stať sa do polovice tohto storočia globálnym vedeckým a technologickým lídrom.

Huairou Science City Koncom roka 2024 sídlilo v Huairou Science City 41 vedeckých inštitúcií vrátane niekoľkých špičkových výskumných a vzdelávacích zariadení. Mesto patrí medzi oblasti s najvyššou koncentráciou veľkých vedeckých inštitúcií na svete. Počet vedcov pôsobiacich v HSC sa aktuálne odhaduje na viac než 20-tisíc.

Z imitátora inovátor

TREND mal v máji možnosť navštíviť Huairou Science City. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že medzi hlavné ciele tohto veľkého vedeckého centra patrí okrem iného rozvoj high-end technológií, aplikovaný výskum a komercializácia výsledkov realizovaných výskumov. Čína chce pomocou nových vedeckých centier posilniť aj základný výskum, v ktorom v minulosti zaostávala za zvyškom sveta.