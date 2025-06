Východočínske mesto Ning-po (Ningbo) v provincii Če-ťiang (Zhejiang) patrí k najrozvinutejším čínskym mestám. Vysvietená panoráma výškových budov budí dojem bohatstva, akoby chcela potvrdiť fakt, že Ning-po je z pohľadu HDP v rebríčku čínskych veľkomiest na dvanástej priečke. Jeho význam spočíva predovšetkým v strategickej polohe, ktorá je dôležitá pre medzinárodný obchod. Spolu so susedným súostrovím Čou-šan (Zhoushan) je domovom tretieho najväčšieho kontajnerového prístavu sveta.

Prístav Ning-po – Čou-šan okupuje 220 kilometrov pobrežia. Pozostáva z 20 zón, v ktorých sa nachádza vyše 600 stanovíšť pre lode. Sto z nich dokáže pojať lode s hmotnosťou presahujúcou 50-tisíc ton. Z tohto pohľadu prekonáva aj čínsku a zároveň svetovú jednotku, ktorou je prístav v Šanghaji. Je to zároveň jediný prístav na svete s dvoma terminálmi určenými pre transport kontajnerov, pričom kapacita každého z nich je 10 miliónov kontajnerov. Na jeseň tohto roka by sa malo začať s výstavbou ďalšieho terminálu, ktorý by mal rozšíriť kapacitu prístavu o ďalšie dva milióny kontajnerov.

Clá ho nezabrzdili