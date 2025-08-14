Členmi delegácie, ktorá bude sprevádzať ruského prezidenta Vladimira Putina na rokovaní so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, majú byť minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, minister obrany Andrej Belousov, šéf rezortu financií Anton Siluanov a hlavný vyjednávač Kremľa so Spojenými štátmi Kirill Dmitrijev.
Schôdzka lídrov na aljašskej vojenskej základni Elmendorf-Richardson by sa mala začať v piatok o 21:30 stredoeurópskeho času. Samit odštartuje rozhovor prezidentov „medzi štyrmi očami“ za účasti tlmočníkov.
Očakáva sa, že témou bude „urovnanie ukrajinskej krízy, a to aj s ohľadom na diskusiu, ktorá sa uskutočnila v Kremli 6. augusta za účasti osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa,“ povedal Putinov poradca Jurij Ušakov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a európski spojenci Kyjeva očakávajú výsledok samitu Trump-Putin s veľkou nervozitou. Obávajú sa totiž, že rozhovory by mohli viesť k dohode o územných ústupkoch Rusku.