Novozélandský supermarket PAK'nSAVE vzbudil pozornosť verejnosti svojím experimentom s umelou inteligenciou Navrhol totiž aplikáciu na generovanie jedálničkov, ktorej sa podarilo vyprodukovať niekoľko veľmi nebezpečných receptov. Informuje o tom The Guardian.

Nebezpečné recepty

Savey Meal-Bot využíva technológiu Chat GPT-3.5 a pomáha zákazníkom s tvorbou jedálničkov na základe potravín, ktoré majú doma. Používateľom doň stačí zadať tri a viac ingrediencií a aplikácia im obratom ponúkne vhodný recept aj s názvom a popisom. Cieľom Savey Meal-Bota je pomôcť ľuďom šetriť peniaze a bojovať proti plytvaniu jedlom.

The Guardian informoval, že aplikácia vytvorila recept s názvom „aromatická vodná zmes“, ktorého výsledkom bol nebezpečný plynný chlór. Jeho vdýchnutie môže spôsobiť zvracanie, udusenie a dokonca smrť. Savey Meal-Bot tento recept opísal ako „dokonalý nealkoholický nápoj na uhasenie smädu a osvieženie zmyslov“.

Iní používatelia uviedli, že im aplikácia odporučila nealkoholický kokteil s názvom „svieži dych“ obsahujúci bielidlo. Ďalšou „lahôdkou“ z dielne Savey Meal-Bota boli sendviče s jedlom pre mravce a lepidlom či „metanolové blaho“ vyrobené z metanolu, lepidla a terpentínu.

Reakcia spoločnosti

Hovorca reťazca vyhlásil, že supermarket je sklamaný z toho, že sa malá skupinka ľudí pokúšala nástroj použiť nevhodne a nie na jeho pôvodný účel. Spoločnosť v stanovisku uviedla, že sa v rámci aplikácie snaží tieto chyby odstrániť, aby zabezpečila jej bezpečné používanie.

Jej snaha, zdá sa, funguje, keďže nebezpečné recepty už viac nie sú k dispozícii. Keď sa Business Insider pokúšal do aplikácie zadať rovnaké nebezpečné ingrediencie, tak ho bot informoval, že zadal neplatné zložky a mal by to skúsiť znova.

Aj keď sú potenciálne smrteľné recepty už zo systému preč, Savey Meal-Bot ešte stále odporúča zopár diskutabilných receptov, akým sú cestoviny s hovädzím mäsom a zubnou pastou.