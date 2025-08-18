Štúdia Postupimského inštitútu pre výskum klímy (PIK) uviedla, že adaptačné opatrenia, ako systémy včasného varovania a krízové plánovanie, znížili od roku 1950 hospodárske škody zo záplav v Európe o 63 percent a počet obetí o 52 percent. Údaje získali z výsledkov analýzy 1 729 povodní z rokov 1950 – 2020.
Celkové ekonomické škody dnes dosahujú približne tretinu úrovne z 50. rokov. Autor štúdie Dominik Paprotny upozorňuje, že tempo adaptácie sa v posledných dvoch desaťročiach spomalilo a musíme vyvinúť ďalšie úsilie, keďže klimatické zmeny môžu viesť k rastu rizík.
Výskumníci varujú, že adaptačné opatrenia majú svoje limity, ak sa globálne otepľovanie zrýchli. Ako príklad uvádzajú povodne v údolí rieky Ahr v Nemecku v roku 2021, ktoré štúdia nezahŕňala. Podľa spoluautorky Katje Frielerovej musíme priebežne sledovať stav adaptácie a súčasne znižovať emisie skleníkových plynov, aby sme udržali dôsledky klimatických zmien v zvládnuteľných hraniciach.