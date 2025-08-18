Ukrajinský minister hospodárstva Oleksij Sobolev oznámil, že prvé zasadnutie správnej rady spoločného investičného fondu Spojených štátov a Ukrajiny sa uskutoční v septembri. Na rokovanie pricestuje veľká americká delegácia. Navštívi viaceré regióny a preverí investičné projekty.
Fond bol založený začiatkom roka ako súčasť dohody o strategických nerastných surovinách s cieľom posilniť bilaterálne vzťahy a prispieť k obnove Ukrajiny. Podľa Soboleva by prvé investície mohli prísť v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková už nariadila preskúmanie všetkých licencií na ťažbu strategických nerastov, aby sa pripravila pôda pre spoločné investičné aktivity s USA.