Ukrajinský minister hospodárstva Oleksij Sobolev oznámil, že prvé zasadnutie správnej rady spoločného investičného fondu Spojených štátov a Ukrajiny sa uskutoční v septembri. Na rokovanie pricestuje veľká americká delegácia. Navštívi viaceré regióny a preverí investičné projekty.

Fond bol založený začiatkom roka ako súčasť dohody o strategických nerastných surovinách s cieľom posilniť bilaterálne vzťahy a prispieť k obnove Ukrajiny. Podľa Soboleva by prvé investície mohli prísť v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov.

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková už nariadila preskúmanie všetkých licencií na ťažbu strategických nerastov, aby sa pripravila pôda pre spoločné investičné aktivity s USA.

