Koncom augusta sa v Moskve uskutoční rokovanie rusko-indickej medzivládnej komisie o dodávkach ropy a o clách, ktoré na Indiu uvalili Spojené štáty pre jej nákupy ruskej suroviny. India najväčším odberateľom ruskej ropy, Rosneft je na jej trhu aktívny a cieľom dialógu je zabezpečiť stabilné dodávky pre energetické potreby krajiny.

Energetická spolupráca s Moskvou je podľa Indie kľúčová pre hospodársky rast. Washington však začiatkom augusta oznámil zavedenie sekundárneho cla vo výške 25 percent, čím celkové clá USA na Indiu stúpnu na 50 percent.

Prezident Donald Trump zároveň opakovane kritizuje, že India väčšinu vojenského vybavenia dováža z Ruska a spolu s Čínou patrí medzi najväčších odberateľov ruských energií. Po stretnutí s Vladimirom Putinom na Aljaške minulý týždeň pripustil, že Spojené štáty nemusia uplatniť sankčné clá voči všetkým krajinám obchodujúcim s Ruskom.

AZ10 Washington - Zľava indický premiér Naréndra Módí a americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie v Bielom dome vo Washingtone 13. februára 2025. Trump vo štvrtok na stretnutí vo Washingtone ponúkol indickému premiérovi Naréndrovi Módímu najmodernejšie stíhačky. Prisľúbil tiež posilnenie vzájomného obchodu. FOTO TASR/AP President Donald Trump and India's Prime Minister Narendra Modi hold a news conference in the East Room of the White House, Thursday, Feb. 13, 2025, in Washin
