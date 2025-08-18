Koncom augusta sa v Moskve uskutoční rokovanie rusko-indickej medzivládnej komisie o dodávkach ropy a o clách, ktoré na Indiu uvalili Spojené štáty pre jej nákupy ruskej suroviny. India najväčším odberateľom ruskej ropy, Rosneft je na jej trhu aktívny a cieľom dialógu je zabezpečiť stabilné dodávky pre energetické potreby krajiny.
Energetická spolupráca s Moskvou je podľa Indie kľúčová pre hospodársky rast. Washington však začiatkom augusta oznámil zavedenie sekundárneho cla vo výške 25 percent, čím celkové clá USA na Indiu stúpnu na 50 percent.
Prezident Donald Trump zároveň opakovane kritizuje, že India väčšinu vojenského vybavenia dováža z Ruska a spolu s Čínou patrí medzi najväčších odberateľov ruských energií. Po stretnutí s Vladimirom Putinom na Aljaške minulý týždeň pripustil, že Spojené štáty nemusia uplatniť sankčné clá voči všetkým krajinám obchodujúcim s Ruskom.