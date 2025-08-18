Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR kritizuje plánované zvýšenie minimálnej mzdy. Viceprezident Roman Karlubík upozornil, že Slovensko je jedinou krajinou v Európe, kde je minimálna mzda naviazaná nielen na príplatky, ale aj na stupne náročnosti práce, čo výrazne zaťažuje podnikateľské prostredie.
Podľa schváleného mechanizmu sa od januára 2025 minimálna mzda zvýši na 915 eur. Karlubík zdôraznil, že pri stagnujúcej ekonomike a pripravovaných konsolidačných opatreniach je takýto nárast neudržateľný, najmä pre malé a stredné podniky.
AZZZ dlhodobo upozorňuje na prehlbujúci sa rozdiel medzi rastom produktivity práce a minimálnej mzdy. Rozhodnutie bez ekonomického krytia môže viesť k vyššej inflácii a oslabeniu konkurencieschopnosti. Zamestnávatelia preto vyzývajú na zodpovedný prístup a varujú pred opatreniami postavenými len na dobrých úmysloch.