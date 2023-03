Spoluzakladateľ decentralizovanej blockhainovej platformy Ethereum Joseph Lubin skritizoval regulačné úrady za to, že kryptomenu ether prirovnávajú k cennému papieru. Podľa neho má bližšie skôr ku komoditám, akou je ropa, píše portál CNBC.

Lubin v rozhovore s Arjunom Kharpalom zo CNBC prezradil, že si je „veľmi istý“, že ethereum nie je cenným papierom. Ak by bol, tak by musel byť zaregistrovaný u regulačných úradov a podliehal by navyše oveľa prísnejším požiadavkám v oblasti predbežného schválenia a podávania správ.

„Ktokoľvek môže povedať čokoľvek, no to neznamená, že je to pravda,“ dodal Lubin.

Obavy z toho, že by ether mohol byť považovaný za cenný papier, vychádzajú zo žaloby podanej generálnou prokurátorkou Letitiou Jamesovou voči kryptomenovej burze KuCoin so sídlom na Seychelách. Podľa prokurátorky sa táto firma nezaregistrovala ako maklér/obchodník s cennými papiermi a komoditami a nepravdivo sa vydávala za burzu.

Generálna prokuratúra v žalobe zaradila ethereum k niekoľkým ďalším tokenom burzy KuCoin, ktoré regulačný úrad považuje za cenné papiere, pričom podľa neho ide o „špekulatívne aktívum“, ktoré sa v oblasti poskytovania zisku jeho majiteľom spolieha na snahy vývojárov tretích strán.

Ethereum sa od bitcoinu líši tým, že poháňa sieť aplikácií, v rámci ktorých môžu ich používatelia obchodovať či nakupovať nezameniteľné tokeny.