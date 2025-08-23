Vláda Spojených štátov získala desaťpercentný podiel v americkom výrobcovi čipov Intel. Oznámili to podľa agentúr americký prezident Donald Trump a minister obchodu Howard Lutnick. Spoločnosť Intel uviedla, že výmenou za desaťpercentný podiel dostane štátne dotácie v hodnote 8,9 miliardy dolárov.
Suma podľa Intelu zahŕňa predtým prisľúbené dotácie 5,7 miliardy dolárov z programu CHIPS na podporu výroby čipov v USA, ktoré doteraz vláda nevyplatila. Jej súčasťou sú tiež dotácie v hodnote 3,2 miliardy dolárov pridelené firme v rámci programu Secure Enclave, ktorého cieľom je zabezpečiť spoľahlivé dodávky čipov pre obranu USA.
„Táto investícia vo výške 8,9 miliardy dolárov je doplnkom k dotáciám 2,2 miliardy dolárov z programu CHIPS, ktoré už Intel dostal. Celková investícia tak predstavuje 11,1 miliardy dolárov, "uviedla spoločnosť Intel.
Agentúra Bloomberg v pondelok napísala, že Trumpova administratíva chce získať desaťpercentný podiel v Intele výmenou za granty v hodnote 7,9 miliardy dolárov, ktoré boli pre firmu v rámci programu CHIPS schválené za administratívy predchádzajúceho prezidenta Joea Bidena.
Krok podporil nezávislý ľavicový senátor Bernie Sanders. „Ak spoločnosti vyrábajúce mikročipy dosiahnu zisk z veľkorysých grantov, ktoré dostanú od federálnej vlády, daňoví poplatníci v Amerike majú právo na rozumný návrat tejto investície," povedal agentúre Reuters politik, ktorý sa označuje za socialistu a v minulosti kandidoval v demokratických prezidentských primárkach.
Rozhodnutie naopak kritizuje Nancy Tenglerová, generálna riaditeľka spoločnosti Laffer Tengler Investments zaoberajúca sa správou finančných prostriedkov. „Nevidím v tom žiadny prínos pre amerických daňových poplatníkov, ani nevyhnutne pre odvetvie výroby čipov," uviedla investorka, ktorá sa pred rokmi podielu v Intele zbavila.
Tenglerová zároveň vyjadrila obavy z možného prezidentovho zasahovania do podnikania spoločnosti. „Je mi jedno, aký dobrý ste obchodník, prenechajte to súkromnému sektoru a nechajte ľudí ako ja, aby boli kritici, a vláda nech sa venuje vládnym záležitostiam," cituje Tenglerovú server televízie PBS.
Trump v piatok najprv informoval, že vedenie Intelu s poskytnutím podielu vláde súhlasilo. O niečo neskôr uviedol, že vláda už podiel získala. „Spojené štáty za tieto akcie nič nezaplatili a tieto akcie teraz majú hodnotu zhruba 11 miliárd dolárov," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social." Je to skvelá dohoda pre Ameriku a tiež skvelá dohoda pre Intel," dodal.
Dosiahnutie dohody potvrdil aj minister obchodu Lutnick. „Spojené štáty teraz vlastnia desať percent Intelu," napísal na sociálnej sieti X. Dohoda je podľa neho „spravodlivá pre Intel aj pre americký ľud".
Intel kedysi dominoval trhu s polovodičmi, ale už niekoľko rokov sa potýka s problémami. Najmä v oblasti čipov pre umelú inteligenciu zaujal vedúcu pozíciu špecialista na grafické karty Nvidia. Intel je navyše pod silnejším tlakom aj vo svojom tradičnom odbore, ktorým sú procesory pre osobné počítače a čipy pre dátové centrá.