Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje zaviesť líniové riadenie dopravy po hlavných ťahoch v Bratislave aj na ďalšie úseky. Na diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7 je inteligentné riadenie už vybudované a je potrebné ho integrovať s líniovým riadením v hlavnom meste.

Ako diaľničiari informovali, inteligentné riadenie bude aj na križovatke D1 a D4 po jej dokončení. Keď budú súčasťou zvyšných plánovaných úsekov prvky líniového riadenia, prepoja ich a zavedú sieťové riadenie dopravy. Ide o ďalší krok k smart doprave, pričom tento systém bude plne automatický.

Optimalizácia rozdelenia dopravných prúdov

Nový systém riadenia dopravy funguje aktuálne na bratislavských úsekoch D1 a na D2 od hraníc s Maďarskom do mesta. „Líniové riadenie existuje aj na obchvate Bratislavy v zodpovednosti koncesionára PPP projektu D4R7, pričom obchvat by sme chceli integrovať do líniového riadenia mesta Bratislava,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Ďalším úsekom s líniovým riadením bude spomínaná križovatka D1 a D4 ako súčasť rozšírenia úseku D1 Bratislava - Triblavina. „Aktuálne je táto časť vo výstavbe,“ pripomenula.

Sieťové riadenie, resp. distribúcia dopravných prúdov v sieti slúži na optimalizáciu rozdelenia dopravných prúdov. Pri zdržaní alebo plánovanej uzávere presmeruje dopravu k cieľom po alternatívnych trasách. „Systém bude fungovať plne automaticky, na základe údajov zo sčítačov. Vyhodnotí aktuálnu dopravnú situáciu a vytvorí krátkodobú predikciu ďalšieho vývoja. Pri výbere odporúčania na použitie alternatívnej trasy berie systém do úvahy celkový stav dopravných procesov v sieti, predikciu ďalšieho vývoja a dokonca aj vplyv presmerovania na dopravné procesy,“ vysvetlila Žgravčáková. Ak predikcia ďalšieho vývoja naznačí preťaženie alternatívnej trasy, systém zruší odporúčanie obchádzky.

Frekventované diaľničné úseky

Zavádzanie líniového či sieťového riadenia má podľa NDS zmysel hlavne na frekventovaných diaľničných úsekoch, ktoré sú kritické pre riadenie dopravy alebo nehodovosti. Kľúčovým aspektom je tiež pomer vynaložených financií a prínos pre plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. „S inteligentným riadením počítame aj pri diaľniciach vo výstavbe, opäť najmä pri úsekoch, kde očakávame vysokú intenzitu. Napríklad na úseku R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa, ktorý tento rok plánujeme odovzdať do prevádzky,“ priblížila hovorkyňa.

Inteligentné riadenie dopravy na bratislavských úsekoch diaľnic za jeden a pol roka pomohlo znížiť nehodovosť zhruba o 14 percent. Táto inovácia zlepšila aj dopravnú situáciu z pohľadu dopravných zápch. „Motoristi sa na diaľniciach v hlavnom meste zdržia vo všeobecnosti menej, keďže líniové riadenie automaticky vyhodnotí riziko vytvorenia zápchy a znižuje povolenú rýchlosť niekoľko kilometrov pred potenciálne upchatým úsekom. Doprava je tak plynulejšia,“ dodala Žgravčáková. So smart riadením dopravy možno motoristov upozorniť aj na plánované udalosti, napríklad na servisnú odstávku tunela Sitina.