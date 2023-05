V Škótsku od pondelku nasadzujú do pravidelnej prevádzky prvé samoriadené autobusy v Británii a podľa prevádzkovateľa zrejme aj prvé na svete. Trasa ich linky AB1 blízko Edinburgu bude dlhá 22,5 kilometra a povedie cez známy most nad zálivom Firth of Forth, oznámil prevádzkovateľ Stagecoach.

„AB1 je považovaná za prvú registrovanú autobusovú dopravu na svete, ktorá využíva autonómne autobusy plnej veľkosti,“ uvádza Stagecoach. Firma očakáva až 10 000 cestujúcich týždenne. Spočiatku je do roku 2025 plánovaná skúšobná prevádzka s celkovo piatimi autobusmi. Vo vozidle budú dvaja zamestnanci: jeden za volantom, aby mohol kedykoľvek zasiahnuť, a druhý vzadu, aby kontroloval vstupenky a odpovedal na otázky.

Projekt sa podľa prevádzkovateľa pripravoval desať rokov. Použitý riadiaci systém absolvoval pri testovaní 1,8 milióna kilometrov.

„Chceme, aby Škótsko zostalo na čele vývoja prepojených a autonómnych vozidiel, a začatie tohto živého testu pomôže krajine presadiť sa na svetovej scéne,“ povedal škótsky minister dopravy Kevin Stewart. Technológia by mala podľa neho podporovať víziu udržateľného, integračného, bezpečného a dostupného dopravného systému.