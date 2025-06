Najnovšia analýza volieb do Európskeho parlamentu z roku 2024 odhaľuje znepokojujúce trendy: ženy čelia nárastu online útokov, sú menej zastúpené medzi kandidátkami a zaznamenaný bol aj mierny pokles ich volebnej účasti.

Hoci sa historicky podiel žien v Európskom parlamente viac než zdvojnásobil od prvých priamych volieb v roku 1979, v roku 2024 došlo po prvý raz k poklesu. Konkrétne ide o úbytok o 0,9 percentuálneho bodu. Ženy tak dnes zastávajú len 38,5 percenta kresiel v Európskom parlamente, pričom rozdiely medzi členskými štátmi sú výrazné - od 62 percent vo Švédsku po nulové zastúpenie na Cypre.

Znepokojujúci je aj nárast útokov na kandidátky. Podľa zverejnenej správy boli ženy kandidujúce vo voľbách častejšie vystavené obťažovaniu, vyhrážkam či diskriminácii, predovšetkým v online priestore a médiách. „V období pred voľbami sa pozoroval nárast online dezinformácií na základe rodovej príslušnosti o líderkach a kandidátkach EÚ,“ uvádza sa v hodnotení.

Ako píše denník Politico, ide o fenomén, ktorý môže odrádzať ženy od politickej angažovanosti a znižovať už aj tak obmedzené zastúpenie žien vo vysokých politických funkciách.

Zaznamenaný bol pritom aj pokles účasti medzi mladými voličmi. Hoci viaceré štáty znížili minimálny vek pre účasť vo voľbách na 16 rokov, výsledky ukazujú, že k volebným urnám prišlo menej mladých ľudí než v predchádzajúcich rokoch.

Z historického hľadiska je pozoruhodné, že ženám bolo v mnohých európskych krajinách priznané volebné právo až po prvej a druhej svetovej vojne.

