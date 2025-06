To, čo pred pár rokmi vyzeralo ako americký výstrelok, dnes mení tvár Európy. Poľsko, Portugalsko, Nemecko, Rakúsko – všade tam sa presadzuje nový typ politika: tvrdý nacionalista, protivník migrácie, odporca liberálnej demokracie. A hoci sa volajú inak, ich rétorika, symboly a nepriatelia sú rovnakí. Vzniká jednotný európsky variant hnutia „Make Europe Great Again“. A to nie je len metafora.

Minulý týždeň v Poľsku zvíťazil v prezidentských voľbách Karol Nawrocki – historik, nacionalista a katolícky konzervatívec. Vo svojej kampani napádal Brusel, odmietal ukrajinské členstvo v NATO a s pátosom hovoril o „monopole zla“, ktorým mal byť premiér Donald Tusk a jeho proeurópska vláda. Hoci ide o prevažne ceremoniálnu funkciu, prezidentské veto dokáže výrazne ochromiť zákonodarný proces. A presne o to ide. Vytvoriť permanentný konflikt, výsmech pravidlám a únavu z demokracie.

Za Nawrockim ideovo „stál“ Donald Trump aj jeho spojenci. A nejde o výnimku. V Nemecku AfD rastie k historickým výšinám, v Rakúsku zvíťazila extrémna FPÖ, v Portugalsku druhé miesto získala protimigračná Chega, vo Francúzsku sa Le Penovej Národné zhromaždenie stáva hlavným favoritom prezidentských volieb 2027 – napriek jej čerstvému odsúdeniu za spreneveru. V Rumunsku museli anulovať voľby pre ruskú dezinformačnú kampaň a peniaze z nejasných zdrojov. V Česku sa nacionalistickí populisti z SPD síce držia mimo vlády, no ich rétorika sa postupne normalizuje aj v ďalších stranách, ktoré sa pripravujú na tohtoročné parlamentné voľby.

Európa čelí narastajúcej vlne populizmu, ktorý sa čoraz menej líši od amerického originálu. Štýlom aj obsahom: spochybňovanie volieb, útoky na menšiny, falošné sľuby o návrate národnej slávy, dezinformácie ako politická zbraň.

Mladí, frustrovaní a nahnevaní

Na čo ale treba dávať pozor – a čo sa týka aj Slovenska – je generačný posun. V Poľsku zvíťazil v prvom kole medzi mladými do 40 rokov ultrakonzervatívny kandidát Slawomir Mentzen. V krajine, ktorá zaznamenala jeden z najväčších hospodárskych skokov v Európe, zrazu bodujú politici, ktorí sľubujú „záchranu civilizácie“.

Prečo? Lebo byt si nemôžu dovoliť, robotu majú neistú a politika je pre nich TikToková fraška. Liberálna stredná trieda im nevie dať odpoveď. A tak ich priťahujú krikľúni s jednoduchými heslami. Rovnaký trend badať aj na Slovensku, kde extrémne pravicové a antisystémové hlasy dominujú práve medzi mladšími voličmi. Republika má medzi prvovoličmi takmer dvojnásobnú podporu oproti celkovému priemeru.

Slovenské paralely? Až príliš zreteľné

Pred približne desiatimi rokmi vyvolal veľký rozruch výsledok prieskumu medzi slovenskými stredoškolákmi, podľa ktorého by vo voľbách zvíťazila Kotlebova ĽSNS alebo by skončila na popredných priečkach. V simulovaných študentských voľbách v roku 2016 získala ĽSNS druhé miesto, pričom v ďalších prieskumoch deklarovalo až 23 percent mladých voličov do 22 rokov podporu pre túto extrémistickú stranu. Aj exit poll z parlamentných volieb 2016 ukázal, že viac než pätina prvovoličov volila Kotlebu.

Znepokojujúce výsledky priniesol aj prieskum medzi učiteľmi. Viac než polovica slovenských učiteľov základných škôl by svojim žiakom odporučila ako dôveryhodný zdroj informácií dezinformačné médium Zem a vek, ktoré je známe šírením konšpiračných teórií. Podľa prieskumu agentúry Focus by až 53 percent učiteľov odporučilo časopis Zem a vek a 57 percent web Hlavné správy, ďalší známy dezinformačný portál. Táto situácia poukazuje na šírenie dezinformácií nielen medzi mladými, ale aj medzi pedagógmi, ktorí majú zásadný vplyv na formovanie názorov mladých ľudí.

Aj u nás sa opakuje ten istý vzorec: názorový extrém sa posúva do stredu, politický cynizmus sa vydáva za vlastenectvo.