Keď Kristi Noemová, americká ministerka vnútornej bezpečnosti, vystúpila 27. mája pred davom v poľskej Jasionke, zaznelo jasné posolstvo: „Zvoľte Karola Nawrockého, alebo sa môže zmeniť americká vojenská prítomnosť.“ Nehovorila ako typický diplomat. Hovorila ako obchodníčka s mocou.

Išlo o dokonalý príklad takzvanej MAGA diplomacie - prístupu, pri ktorom podpora prichádza výmenou za ideologickú zhodu. Ponuka, ktorú nemožno odmietnuť. Svoj prejav Noemová zakončila jednoznačným odkazom: „So správnym lídrom budete mať silné hranice a americké jednotky zostanú.“

O niekoľko dní neskôr Karol Nawrocki, ktorý sa netají pohŕdaním voči Európskej únii, tesne zvíťazil. Nacionalistický historik so silným vzťahom k Trumpovej ideológii tak zaujal kreslo prezidenta Poľska.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pár hodín na to zablahoželal Poľsku s odkazom: „Poľský ľud sa vyjadril a podporuje silnejšiu armádu a zabezpečenie svojich hraníc.“ Medzi riadkami sa však skrýva jasné posolstvo: „Zdieľajte naše hodnoty a my vás podporíme.“

Congratulations to President-elect @NawrockiKn on a hard-earned victory as a new chapter begins in Poland. Together, the United States and Poland will forge the most ambitious alliance in our shared history on defense, energy, and commerce.