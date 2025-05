Obchodná vojna prezidenta Donalda Trumpa proti svetu môže znamenať začiatok konca jeho politickej dominancie a hnutia MAGA. Ale len ak Nemecko a Európa dokážu koordinovať silnú medzinárodnú odpoveď. Najväčšou chybou Európskej komisie a odchádzajúcej nemeckej vlády bolo naznačenie ochoty ustúpiť požiadavkám D. Trumpa, čím umožnili premeniť jeho ekonomickú chybu na politické víťazstvo. Dnes už musí byť jasné, že ustupovanie D. Trumpovi len urýchli kolaps multilaterálneho obchodného systému a podkope demokratické princípy na celom svete.

Reakcia EÚ bude rozhodujúca pri určovaní, či zvíťazí administratíva D. Trumpa, usilujúca sa rozložiť multilaterálny obchodný poriadok, alebo Čína, ktorá sa ho snaží zachovať. Európski lídri čelia jasnej voľbe: buď podporia multilaterálny systém v súlade s Čínou, alebo sa pripoja k „magafikovaným“ Spojeným štátom D. Trumpa. Tretia možnosť neexistuje. Nemecko a Európa si nemôžu dovoliť zostať neutrálne. Ustúpenie D. Trumpovi a uzatvorenie bilaterálnej dohody by znamenalo podporu konca multilaterálneho systému.

Zlyhávanie EÚ pri odolávaní politike D. Trumpa odráža šokujúcu krátkozrakosť a politickú naivitu. Aj keď priame ekonomické škody ciel budú obmedzené, dlhodobé následky – najmä na nemecký model ekonomiky založený na exporte, by boli vážne. Prosperita Nemecka viac než ktorejkoľvek inej európskej krajiny závisí od otvoreného globálneho obchodu založeného na nediskriminácii, férovosti a konkurencii. Ako by teda malo Nemecko a EÚ reagovať? Nastupujúca nemecká vláda spolu s Francúzskom, so Spojeným kráľovstvom a s ďalšími európskymi partnermi musí obhajovať multilaterálny obchodný systém. Mala by sa zosúladiť s Čínou a uvaliť odvetné clá na americký tovar, čím by vyslala jasný signál.

Pri budúcich rokovaniach musia európski lídri trvať na dvoch základných podmienkach. Po prvé, na obnovení záväzku k multilaterálnemu systému ako základu globálneho obchodného poriadku. To zahŕňa návrat ciel a iných bariér na predkrízovú úroveň a oživenie multilaterálnych inštitúcií ako Svetová obchodná organizácia (WTO), ktorú USA systematicky oslabovali blokovaním menovania sudcov do jej odvolacieho orgánu. Zároveň by sa pozornosť nemala obmedziť len na WTO. Organizácia Spojených národov, Medzinárodný menový fond a Svetová banka sa musia takisto posilniť, aby lepšie zastupovali a chránili záujmy najslabších krajín globálneho juhu.

Po druhé, Európa by mala presadzovať spravodlivú konkurenciu a spoločné pravidlá, najmä pokiaľ ide o reguláciu technologických gigantov so sídlom v USA. Tieto spoločnosti platia minimálne alebo žiadne dane a rutinne porušujú zákony a nariadenia EÚ týkajúce sa ochrany údajov, etických štandardov a hospodárskej súťaže. Naliehavosť tejto otázky podčiarklo nedávne rozhodnutie amerického súdu, že Google vybudoval nelegálny monopol v oblasti vyhľadávania. Ako zdôraznil nemecký štátny tajomník financií Jörg Kukies, závislosť Európy od služieb amerických technologických gigantov rastie. Ak EÚ nezasiahne, prehĺbi sa a Európa bude ešte zraniteľnejšia voči politickému a obchodnému vydieraniu v štýle D. Trumpa.

Obnova multilaterálneho systému si takisto vyžiada významné ústupky zo strany Číny, EÚ a Nemecka. Čína musí obmedziť masívne dotácie a neférovú podporu domácich firiem. Nemecko zas musí znížiť svoje obrovské prebytky bežného účtu, spôsobené domácimi reguláciami a štrukturálnymi prekážkami pre vstup zahraničných spoločností na jeho trh. Riešenie týchto deformácií by mohlo prospieť aj americkým firmám, čo otvára priestor na vyváženú obchodnú dohodu, ktorá by mohla osloviť D. Trumpa a povzbudiť ho k zmene kurzu.

Napriek ekonomickým nákladom globálna colná vojna ponúka Európe šancu etablovať sa ako sprostredkovateľ a obhajca multilaterálneho systému v multipolárnom svete. Nastal najvyšší čas, aby sa Európa postavila za svoje hodnoty a koordinovala jednotnú odpoveď so svojimi partnermi, ako sú Čína, Kanada, Mexiko, Spojené kráľovstvo a Japonsko. Prezident D. Trump tým, že vyprovokoval konfrontáciu so všetkými hlavnými ekonomikami sveta naraz, spravil vážnu strategickú chybu. Odpor proti nemu Európu síce krátkodobo niečo stojí, no umožniť mu zvíťaziť a rozložiť multilaterálny systém by bolo omnoho škodlivejšie – pre ekonomiku EÚ aj pre samotnú demokraciu.

Copyright: Project Syndicate 2025, www.project-syndicate.org