Americký federálny odvolací súd dočasne obnovil rozsiahle clá zavedené Donaldom Trumpom, ktoré predtým nižší súd zablokoval ako neústavné. Chaos okolo ciel zasahuje aj obchodné dohody, pretože krajiny ako EÚ nevedia, či majú vyjednávať s prezidentom, ktorého kroky môžu byť v priebehu dní anulované súdom. Výsledok? Prepad dôvery v americkú ekonomiku.

Ten istý chaos sprevádza aj fiškálnu politiku. Elon Musk, ktorý mal ako „špeciálny zamestnanec vlády“ škrtať výdavky, odchádza sklamaný. Namiesto úspor rastie deficit, výdavky a štátne zásahy. Musk doplatil na svoju naivitu aj ekonomicky – prepad predaja Tesiel v USA aj Európe, zničená reputácia, výpadky jeho platforiem a sklamaní investori. Stal sa doslova „whipping boyom“ Trumpovej éry.

Trump však nekončí – svoj hnev presúva na univerzity. Navrhuje obmedziť počet zahraničných študentov, škrtá granty a zasahuje do výskumu. To, čo Ameriku historicky vynieslo na vrchol – otvorenosť a akademická excelentnosť – je teraz pod útokom. Európa reaguje. Nemecko, Dánsko či Nórsko lákajú prepustených vedcov k sebe, ponúkajú im výborné podmienky a investujú do ich výskumu. Výsledok? Amerika oslabuje svoj dlhodobý inovačný potenciál a jej straty sú neporovnateľne vyššie než okamžité výnosy z ciel.

Na Slovensku sa medzitým výrazne posunul Deň daňovej slobody – až na 26. júna. Slováci tak odpracujú 176 dní ročne pre štát, viac než kedykoľvek predtým. Verejné výdavky vzrástli za posledných päť rokov o 6 percentuálnych bodov HDP – najviac v celej EÚ. No kvalita verejných služieb stagnuje alebo klesá. Politici namiesto sebareflexie ukazujú prstom do minulosti. Rétorika „môže za to Matovič, Heger a Ódor“ zakrýva skutočnosť, že dlh rástol najmä za vlád Smeru a že konsolidácia je ilúzia.

K tomu prichádza aj posledný klin do rakvy dôveryhodnosti – rozhodnutie súdu o vine guvernéra NBS Petra Kažimíra za korupciu. Hoci verdikt zatiaľ nie je právoplatný, jeho zotrvanie vo funkcii je škodlivé. Medzinárodné médiá ako Bloomberg či Financial Times to zaznamenali okamžite a bez prikrášlenia: Slovensko má korupčný problém. Chýbajúca vôľa prijať zodpovednosť za kľúčové pozície znamená, že Slovensko sa stáva čoraz menej atraktívna destinácia.

Spoločným menovateľom všetkých týchto príbehov je deštrukcia dôvery – vo verejné inštitúcie, pravidlá, odborníkov aj ekonomickú racionalitu. Amerika aj Slovensko ukazujú, ako rýchlo sa dá podkopať to, čo sa budovalo celé dekády. Opraviť to bude stáť veľa – a nie iba peňazí.