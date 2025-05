EÚ čelí výzve v podobe nového svetového poriadku. Zo strategického hľadiska je osamotená. Rusko je nepriateľ, Čína protivník aj partner zároveň a Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa sú momentálne buď hrozbou, alebo na príťaž. Blok má v tejto situácii tri možnosti, píšu Financial Times.

Prvou je urobiť zo seba geopoliticky akúsi obdobu Ameriky. To znamená pripútať k sebe tretie krajiny pomocou veľkého trhu s integrovanými technologickými a bezpečnostnými kapacitami, ktorý doplní reformované NATO. Aby sa Európa do tohto bodu dostala, musela by v rámci hospodárstva kopírovať čínsky model, a teda obnoviť silnú priemyselnú a technologickú základňu. Tým by nielen dominovala svojmu euroázijskému priestoru a protivníkovi v podobe Ruska, ale zároveň získala určitú mieru geopolitickej nezávislosti.

Druhou možnosťou je sústrediť sa na postavenie EÚ ako poslednej bašty globalizácie. V tomto prípade by šla v šľapajach USA za čias vlády bývalého prezidena Joea Bidena. Základom by bola spolupráca s podobne zmýšľajúcimi krajinami a ochrana strategických odvetví prostredníctvom protekcionizmu. Táto stratégia by si časom vyžadovala bezpečnostnú záruku v podobe Číny alebo Spojených štátov.

Tretia možnosť je hrať USA druhé husle. Z krátkodobého hľadiska by to znamenalo opätovné etablovanie EÚ ako strategického aktíva pre agendu „Amerika na prvom mieste“. Táto stratégia by si vyžadovala uzavretie výhodnej obchodnej dohody so súčasným šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, ako aj financovanie stability na Ukrajine a podporovanie amerických záujmov v oblasti jej obnovy a miestnej ťažby. Okrem toho by musela voči Číne zaujať rovnaký postoj ako Washington. Na oplátku by Európa od USA získala minimálne bezpečnostné záruky a ostala súčasťou amerického technologického a finančného priestoru.

Ktorú z týchto stratégií v súčasnosti EÚ realizuje? Stručne povedané – všetky tri naraz. Blok rozvíja spoločné kapacity v oblasti obrany i bezpečnosti a zároveň presadzuje priemyselnú politiku. Okrem toho ďalej podporuje medzinárodný obchod a výrobu v Európe. V neposlednom rade sa usiluje o ochranu zo strany USA, a to najmä v súvislosti s Ukrajinou, pričom zároveň skúma možnosti uzavretia obchodnej dohody s D. Trumpom.