„V colných vojnách nevyhráva nikto, všetci prehrávajú,“ hovorí ekonóm Zdeněk Drábek. Patrí k uznávaným odborníkom na obchodnú politiku a zahraničné investície. Pôsobil vo Svetovej banke, Svetovej obchodnej organizácii aj v inštitúciách Bretton-Woods.

Prednášal na univerzitách v Oxforde, Buckinghame či Tokiu. Bol hlavným vyjednávačom v prístupových rokovaniach do Európskej únie, radil vládam pri rokovaniach so Spojenými štátmi aj pri vstupe do WTO. Dnes pôsobí aj ako hosťujúci profesor na Univerzite Karlovej v Prahe.

V rozhovore vysvetľuje, ako by krajiny ako Slovensko a Česko mohli prilákať zahraničné investície, a ktorým chybám by sa mali vyvarovať. „Nemalo by tu už dochádzať k tomu, že mzdy vo verejnom sektore môžu vystreliť úplne neuveriteľným spôsobom, a to napriek tomu, že ekonomika ako taká nerastie. Toto treba ľuďom vysvetliť, že ak nie sú dobré časy, nie je možné zvyšovať mzdy. A to je politicky ťažká úloha.“

Ako sa pozeráte na aktuálnu obchodnú vojnu USA vs. EÚ? Aký ďalší vývoj v otázke ciel očakávate?

K obchodnej vojne zatiaľ našťastie nedošlo, ale hrozba je akútna a vysoko pravdepodobná. Je to hroziaci katastrofa. A katastrofou je tiež až neuveriteľná ignorancia prezidenta Trumpa a jeho nepochopenie reality a toho, ako to môže poškodiť i záujmy USA.

Jeho colná politika je založená na piatich mylných predstavách a miskoncepciách o fungovaní trhu. Problémom je, že chce riešiť deficit v bilaterálnych obchodných bilanciách clom. Vzhľadom k plne zmeniteľnosti doláru voči iným menám nevyjadrujú bilaterálne deficity žiadnu neschopnosť platby USA voči zahraničným veriteľom.

Druhou miskoncepciou je, že Trump z nejakých dôvodov verí, že obchodná bilancia USA je v deficite, čo nie je pravda. Zatiaľ čo USA majú deficit v obchode s tovarom, ich obchodná bilancia v službách je vo vysokom prebytku. Tretia miskoncepcia je, že colná potreba je nutná k podpore ekonomiky. Je síce pravda, že clá využívalo v minulosti mnoho krajín, ale v dnešnej dobe je skôr opak pravdou, čo dokumentuje úspech Činy alebo Vietnamu a ďalších krajín juhovýchodnej Ázie.

Americká ekonomika dokonca bola v posledných rokoch najrýchlejšie rastúcou ekonomikou krajín OECD. Švajčiarsko so svojou takmer nulovou colnou ochranou priemyslu, je ďalším príkladom otvorenej ekonomiky.

A čo tie ďalšie?

Štvrtou miskoncepciou je Trumpov argument, že clá privedú americké firmy zo zahraničia späť do USA. V dnešnom obchodnom svete založenom na „supply chains“ tvorenom mnohými dodávateľmi z rôznych krajín je to ťažko predstaviteľné. Rovnako, ako to, že by americkí robotníci boli ochotní pracovať za vietnamské či čínske platy.

Piatou a takmer samovražednou miskoncepciou je, že clá na dovozy nebudú škodiť domácej ekonomike. To ukazuje na úplne nepochopenie úlohy veľkej časti amerických dovozov, ktoré slúžia v ekonomike ako vstupy do pracovného procesu, a tým budú navyšovať ich ceny a vytvárať inflačné tlaky.

Ako by na clá mala reagovať EÚ?

Principiálne sú dve možnosti – reagovať alebo nereagovať vôbec, ako napríklad odporúča harvardský ekonóm, profesor Dani Rodrik. Ten sa v podstate pozerá na Trumpovu colnú politiku ako na začiatok colnej vojny vo svete. A v colných vojnách nikto nevyhráva, všetci prehrávajú, ako to bolo napríklad v 30-tych rokoch 20. storočia v situácii, ktorá viedla k druhej svetovej vojne. Rodrikov argument je z toho hľadiska pochopiteľný a nereakcia EÚ by iba znižovala negatívne dosahy colnej vojny.

A ako by ste na clá reagovali vy?

Môj názor je trochu iný. Pozerám sa na Trumpovu politiku ako na „transakčnú politiku“. Trump je človek, ktorý robí transakcie celý život, a takto nahliada na celý život. Od EÚ teda očakáva reakciu na navrhnuté clá na európske exporty do USA. Celá Trumpova debata a politika je v tomto prípade absurdná, pretože colná ochrana Európy a USA je veľmi nízka a takmer rovnaká a v priemere len 2-3 percentná. Takže veľké colne úľavy pre exportérov z USA navrhnúť EÚ nemôže.

EU môže ponúknuť zníženie (redukciu) týchto ciel na výnimky. Pokiaľ by USA túto ponuku prijali a americké clá nenavyšovali, obe strany by si polepšili, bola by to win-win situácia.

Existujú aj ďalšie možnosti, ako sa brániť.