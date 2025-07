Finančné trhy v prvom polroku ovplyvňovala séria udalostí.

Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa oznámili zavedenie najvyšších ciel za posledné storočie. Tento krok vyvolal nielen napätie medzi USA a Čínou, ale aj okamžitú panickú reakciu trhov – akciové indexy technicky vstúpili do „medvedieho trhu“, hoci len nakrátko. Otočka prišla v momente pozastavenia účinnosti ciel a trhy sa spamätali. Svoju úlohu však zohrali aj nenaplnené očakávania znižovania úrokových sadzieb v USA a dva vážne vojenské konflikty na indicko-pakistanskej hranici a medzi Izraelom a Iránom, čo zvyšovalo obavy z eskalácie do globálneho konfliktu. Európske štáty na čele s Nemeckom ohlásili výrazné zvýšenie výdavkov na obranu, čo vyvolalo tlak na európske dlhopisové trhy a dočasne zvýšilo výnosy vládnych dlhopisov.

Pod výkon trhov sa však podpísalo aj deviate znižovanie sadzieb v eurozóne a postupný návrat dôvery v rast globálnej ekonomiky. Pomerne nepovšimnutým hybným faktorom bol aj oslabujúci americký dolár, ktorý stratil viac ako 10 % svojej hodnoty, pričom išlo o najväčší polročný pokles od roku 1973. Tu treba dodať, že D. Trump má snahu oslabiť dolár, aby pomohol domácim proexportne orientovaným firmám. „Trhy sa v prvej polovici roka museli popasovať s výnimočne zložitým mixom rizík, ktoré ovplyvnili všetky hlavné triedy aktív a nútili investorov prehodnocovať stratégie v prostredí vysokej neistoty. Napriek tomu investori, ktorí dodržali princípy diverzifikácie a nepanikárili, napokon vyšli aj z tohto neistého obdobia ako víťazi a boli odmenení solídnymi výnosmi,“ hovorí Dominik Hapl, analytik Across Private Investments.

Akcie dosiahli nové historické maximá, darilo sa aj zlatu

Akciové trhy aj napriek vysokej volatilite v prvom polroku predviedli silný výkon – index S&P 500 vzrástol o 4,2 % a Nasdaq100 o 6,6 % v eurovom vyjadrení. Oba dosiahli nové historické maximá, ťažiac zo silného rastu technologických firiem a pokračujúceho nadšenia okolo umelej inteligencie. V Európe bol rast 8,2 % a európskym akciám sa takisto podarilo dosiahnuť nové maximá vďaka príchodu uvoľnenejšej menovej politiky zo strany ECB.

Stimulom pre európske akcie bol aj plán „koalície ochotných“ na zvýšené infraštrukturálne a obranné výdavky. Investori sa zameriavali na defenzívne sektory, ktoré dobre fungujú v čase neistoty. Dlhopisové trhy zaznamenali odliv z dlhodobých amerických dlhopisov -0,7 %, čo odrážalo obavy o fiškálnu disciplínu ale aj sklamanie trhu, že zníženie sadzieb zo strany Fedu stále neprichádza. Naopak, krátkodobé štátne dlhopisy si prilepšili o 1,6 % a európske dhopisy zaznamenali prílev kapitálu. Z alternatívnych investícií sa darilo najmä zlatu. Tento rok jeho cena vzrástla o 26,7 % a investori ho vyhľadávali ako bezpečné útočisko pred infláciou a ekonomickou nestabilitou.

„Z pohľadu investorov bol prvý polrok 2025 priaznivý, no zároveň plný rizík. Druhá polovica roka bude pravdepodobne rovnako dynamická ako tá prvá. Kľúčovými nástrojmi pre úspech v druhom polroku zostane preto diverzifikácia naprieč triedami aktív, sektorová vyváženosť a pozorné sledovanie geopolitických a menových trendov. Investori by mali zostať disciplinovaní, sledovať fundamenty a nezanedbať riziká, ktoré môžu prísť nečakane,“ zdôrazňuje Dominik Hapl, analytik Across Private Investments.

Kartami môže zamiešať aj skončenie prechodného obdobia

Investori by zároveň mali rátať aj s tým, že situácia na trhoch sa môže opäť otočiť po 9. júli. Dovtedy trvá prechodné obdobie, ktoré môžu krajiny využiť na to, aby uzavreli s USA obchodné dohody s cieľom vyhnúť sa vyšším clám. Hoci Washington a Peking podľa všetkého dospeli k dohode, politické kroky Donalda Trumpa sú pomerne nepredvídateľné a majú zvyčajne veľmi výrazný vplyv na trhy. Práve v takejto situácii môžu defenzívne sektory ako obrana či zdravotníctvo, ostať pre investorov bezpečným prístavom.