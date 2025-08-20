Americký prezident Donald Trump naznačil, že sa nezúčastní na pripravovanom stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
Šéf Bieleho domu zdôraznil, že prvá schôdzka lídrov by mala byť dvojstranná. „Stretnutie pripravujú. Myslím si, že by bolo lepšie, keby sa zišli bezo mňa, aby sme videli, ako to pôjde“ uviedol Trump. Doplnil ale, že ak „bude treba“, je pripravený sa rokovaní zúčastniť.
Potenciálne trojstranné stretnutie prezidentov by sa mohlo uskutočniť v maďarskej Budapešti, špekuluje sa aj o švajčiarskej Ženeve.