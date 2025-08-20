Dodávky ropy na Slovensko ropovodom Družba už obnovili, uviedlo ministerstvo hospodárstva. Ropa z Ruska prestala tiecť na Slovensko aj do Maďarska v pondelok 18. augusta.
Spoločnosť Transpetrol eviduje obnovenie dodávok komodity, pričom jej prietok je štandardný.
„V najbližších dní budeme vedieť, či dôjde k úpravám harmonogramu dodávok a či bude mať poškodenie infraštruktúry mimo územia SR vplyv na celkový mesačný objem dodávok,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá verí, že „vzhľadom na rýchle obnovenie prietoku bude vplyv minimálny“.