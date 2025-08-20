Dodávky ropy na Slovensko ropovodom Družba už obnovili, uviedlo ministerstvo hospodárstva. Ropa z Ruska prestala tiecť na Slovensko aj do Maďarska v pondelok 18. augusta.

Spoločnosť Transpetrol eviduje obnovenie dodávok komodity, pričom jej prietok je štandardný.

„V najbližších dní budeme vedieť, či dôjde k úpravám harmonogramu dodávok a či bude mať poškodenie infraštruktúry mimo územia SR vplyv na celkový mesačný objem dodávok,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá verí, že „vzhľadom na rýchle obnovenie prietoku bude vplyv minimálny“.

Na snímke vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave v stredu 1. júna 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák
