Na Slovensko v pondelok prestala ropovodom Družba tiecť ropa, potvrdila spoločnosť Transpetrol. Zastavenie dodávok ropovodom Družba už oznámilo aj Maďarsko, podľa ktorého ide o dôsledok útoku Ukrajiny.
„Bližšie informácie o dôvode pozastavenia, ktorý je mimo územia Slovenskej republiky, spoločnosť nepozná. Preprava ropy cez územie SR je zabezpečená a realizovaná v súlade s plánom čerpania,“ uviedol Transpetrol.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó tvrdí, že je poškodená trafostanica nevyhnutná pre prevádzku ropovodu.