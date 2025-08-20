Premiér Robert Fico pozastavil oficiálnu vojenskú pomoc Ukrajine, kritizoval sankcie Európskej únie voči Rusku, odmietol členstvo Kyjeva v NATO a stretol sa s Vladimirom Putinom.
Napriek tomu slovenský zbrojársky priemysel výrazne profituje z predaja zbraní, ktoré končia aj na ukrajinskom fronte. V roku 2024 dosiahli slovenské exporty zbraní hodnotu 1,15 miliardy eur, čo predstavuje približne jedno percento výkonu ekonomiky. Ide o dvojnásobok objemu z roku 2023 a desaťnásobok v porovnaní s obdobím pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera tento rast neprotirečí politickému záväzku vlády neposkytovať Ukrajine priamu vojenskú pomoc. „Slovenská vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že z našich štátnych skladov nepošleme na Ukrajinu ani jediný náboj, a tento sľub dodržiavame,“ uviedol pre Politico. Oficiálna pomoc sa podľa neho obmedzuje na neletálnu podporu a dodávky elektriny nevyhnutnej pre fungovanie ukrajinského štátu.
Kabinet zároveň netají, že predaj zbraní súkromnými firmami nepovažuje za problém. „Do Európskej únie sme vstúpili pre hodnoty, ktoré zdieľame. Rešpektujeme aj princípy voľného trhu. Obmedzovať obranný priemysel by bolo pokrytecké,“ zdôraznil I. Melicher.
Slovenské podniky vyrábajú najmä delostreleckú muníciu kalibru 155 milimetrov, samohybné húfnice Zuzana 2, prieskumné systémy a technológie elektronického boja a komunikácie. Minister obrany Robert Kaliňák už vlani pri otváraní továrne na delostreleckú muníciu vyhlásil: „Nejde o podporu vojny, ale o podporu obchodu.“ V marci pripomenul, že vláda nebude obmedzovať obranné firmy, keďže prispievajú k hospodárskemu rastu a vytvárajú pracovné miesta.
Napriek kritike európskeho zbrojného úsilia sa vláda netají ani záujmom o financie z fondov Únie. Ide najmä o nový program Security Action for Europe s objemom 150 miliárd eur, založený na systéme pôžičiek na zbrane.