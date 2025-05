Európska komisia predloží legislatívny návrh pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP), pričom dostane aj novú podobu. Ide tak o formu investovania podľa pravidiel EÚ, doplňujúcu štátne dôchodkové systémy. Spoločnosť Finax upozorňuje, že potenciál PEPP zostáva nevyužitý. Navrhuje zmeny, ktoré by zvýšili jeho dostupnosť pre sporiteľov aj poskytovateľov.

Rozvoj brzdia prekážky

Podľa generálneho riaditeľa Finaxu Juraja Hrbatého brzdia rozvoj PEPP viaceré prekážky – nadmerná regulácia, daňové a distribučné bariéry či prísne limity, ktoré znemožňujú širšie využitie. Reforma je podľa neho nevyhnutná, ak má PEPP prispieť k riešeniu dôsledkov starnutia populácie v Európe.

Navrhuje preto zmeny, ktoré by zatraktívnili produkt pre sporiteľov aj zamestnávateľov. Ako príklad uvádza možnosť využiť úspory ako zábezpeku na hypotéku. Pripravovaná revízia legislatívy by sa mala riadiť odporúčaniami Európskeho orgánu pre dohľad nad poistnými a zamestnaneckými dôchodkovými programami (EIOPA) a zamerať sa na dereguláciu, zapojenie zamestnávateľov, úpravu poplatkov a zosúladenie s národnými dôchodkovými schémami.

Hrbatý priblížil, že redefinovanie poplatkového modelu zvýši počet poskytovateľov. V súčasnosti si nemôžu za základný produkt PEEP účtovať ročný poplatok presahujúci jedno percento z hodnoty spravovaného majetku, vrátane distribúcie, poradenstva a správy. Upozornil, že nízky limit ziskovosti potenciálnych poskytovateľov odrádza, pričom výsledkom sú nízke investície do distribučných kanálov alebo vzdelávania trhu.

Je ich málo a neinvestujú

Ďalšou problematickou oblasťou je nedostatok povedomia o produkte. Budúcich dôchodcov je podľa spoločnosti málo a neinvestujú napriek tomu, že PEPP je pre nich veľmi výhodný. Vlani dosiahla jeho základná stratégia výnos takmer 19 percent po odrátaní poplatkov. Na základe odporúčaní EK by mali členské európske štáty poskytnúť PEEP rovnaké daňové výhody ako miestnym produktom, to sa však v praxi nedeje.

Na Slovensku má napríklad doplnkové dôchodkové sporenie v treťom pilieri na rozdiel od PEPP výhodu pri príspevkoch zamestnávateľa, ktoré sú oslobodené od sociálneho poistenia. Spoločnosť zdôraznila, že z cezhraničnej adopcie PEEP by profitovali najmä občania SR aj ekonomika, a to tým, že by sa nasmerovali prostriedky z PEEP do súkromného kapitálu, čo by podporilo investície do európskej infraštruktúry.

Európsky dôchodok môžu Slováci získať od septembra 2022. Je to dobrovoľné sporenie, ktoré si môžu presunúť do inej krajiny pri zmene bydliska v rámci EÚ a pokračovať tak v sporení s rovnakým produktom, prípadne možu zmeniť poskytovateľa.