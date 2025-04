Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) budú môcť investovať majetok z druhého piliera aj do infraštruktúrnych projektov na Slovensku, vyplýva z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Poslanci Národnej rady o schválenej právnej norme rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Po novom budú môcť DSS dobrovoľne investovať časť úspor do cenných papierov alternatívnych fondov, ak budú súčasťou významných infraštruktúrnych projektov na Slovensku. Podporiť majú najmä dopravu, energetiku či sociálne služby.

Investície by mali byť podľa ministerstva práce v rámci druhého piliera doplnkové, vhodné na diverzifikáciu. Horná hranica pre celkovú expozíciu voči alternatívnym investičným fondom bude na úrovni päť percent čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. V súčasnosti ide o sumu okolo 800 miliónov eur.

„Celkový objem majetku v správe dôchodkových správcovských spoločností bol na začiatku apríla na úrovni približne 16,6 miliardy eur. Finančné nástroje vhodné pre priame financovanie náročnejších infraštruktúrnych projektov využitím aktív v dôchodkových fondoch v regulácii absentujú,“ uviedlo v predkladacej správe ministerstvo práce.

V súčasnosti DSS podľa rezortu umiestňujú majetok v druhom pilieri prevažne do akciových investícií, ktoré kopírujú vývoj svetovej ekonomiky. Podstatná časť aktív je pritom zameraná na USA, v menšej miere na Európu alebo vyspelé ázijské trhy. Ministerstvo práce chce novelou presmerovať časť investícií dôchodkových fondov aj na Slovensko.

„Dôchodkové správcovské spoločnosti by mohli využiť majetok v dôchodkových fondoch na financovanie rozvoja reálnej ekonomiky - napríklad výstavbu nájomného bývania, modernizáciu dopravy, energetiky či zelenej infraštruktúry,“ priblížilo ministerstvo.

Poslanci pri hlasovaní odmietli pozmeňujúci návrh opozičného PS o zvýšení odvodov do druhého piliera. Hnutie navrhovalo, aby v budúcom roku vzrástli zo súčasných štyroch na šesť percent a následne by sa každoročne zvyšovali o ďalších 0,25 percentuálneho bodu, kým by nedosiahli sedem percent. „Najlepším a najefektívnejším spôsobom, ako ochrániť a zhodnotiť úspory sporiteľov v druhom pilieri, je postupne navyšovať percento odvodu do druhého piliera,“ zdôvodňuje PS.