Dôchodkovým správcovským spoločnostiam sa čoskoro rozšíria možnosti investovania. Už o pár mesiacov budú môcť použiť peniaze sporiteľov priamo na Slovensku. Prvým konkrétnym projektom, ktorý im štát ponúkne, bude výstavba nájomných bytov. V budúcnosti majú pribudnúť aj ďalšie možnosti, ako napríklad financovanie úsekov diaľnic, nemocníc či projektov zameraných na energetickú efektívnosť.

„Prichádzajú ťažké časy a je dobré, že vznikne možnosť podporiť rozvoj domácej ekonomiky aj peniazmi z druhého piliera,“ uviedol Erik Tomáš, minister práce. Zmenu zákona podporuje aj Asociácia dôchodkových správcovských spoločností. „Investície budú dobrovoľné a zákon stanoví minimálnu hranicu investície na nule,“ dodal Miroslav Kotov, predseda predstavenstva Allianz DSS. Správcovia peňazí určených na dôchodky sa zapoja len do projektov s výnosmi, ktoré budú považovať za atraktívne a výhodné pre sporiteľov.

Mačka vo vreci

Štát plánuje v najbližších mesiacoch predstaviť možnosti investovania do výstavby nájomných bytov. „Pri nájomných bytoch sa výnos okolo šiestich percent ročne stáva zaujímavým, pretože môže aspoň čiastočne konkurovať akciovým investíciám,“ povedal Igor Vilček, vedúci oddelenia Riadenie investícií vo VÚB Generali. Aký konkrétny výnos štát ponúkne, ukáže až čas. Zatiaľ nie je jasné ani to, či správcovia dôchodkových fondov budú do projektov vstupovať prostredníctvom nákupu dlhopisov s garantovaným výnosom, alebo akcií.

DSS môžu nakupovať štátne dlhopisy aj priamo od Slovenskej republiky. Priemerné zhodnotenie desaťročných slovenských dlhopisov dosiahlo vo februári 2025 úroveň 3,22 percenta. Pri financovaní iných projektov budú žiadať vyššie výnosy ako pri nákupe štátnych dlhopisov.