Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že plánuje so spojencami viesť rozhovory o tom, ako by francúzske jadrové zbrane mohli ochrániť Európu. Cieľom je posilniť obranné schopnosti Európy vo svetle ruskej agresie.

E. Macron reagoval na výzvu budúceho nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý sa pýtal, či by Francúzsko a Spojené kráľovstvo boli ochotné zapojiť sa do nejakej formy „jadrového zdieľania“, ak by sa Spojené štáty stali menej spoľahlivým partnerom. „Rozhodol som sa otvoriť strategickú debatu o ochrane našich európskych kontinentálnych spojencov prostredníctvom nášho odstrašovacieho arzenálu,“ citovali francúzskeho prezidenta Financial Times.

Rozšírenie jadrovej ochrany tak potenciálne bude jedným z bodov mimoriadneho summitu lídrov EÚ, ktorý sa bude sústrediť na nové spôsoby financovania európskych obranných výdavkov. Americký prezident Donald Trump medzitým vyvíja tlak na Ukrajinu, aby s Ruskom uzavrela mierovú dohodu. Spojené štáty naznačili, že už ďalej nechcú byť hlavným bezpečnostným garantom Európy prostredníctvom NATO, ale naopak sa snažia prehĺbiť vzťahy s Ruskom. Francúzsko ale disponuje oveľa menším arzenálom než Spojené štáty, a preto by Európe nemohlo poskytnúť rovnaký stupeň ochrany.

E. Macron zdôraznil, že v prípade rozšírenia francúzskeho jadrového dáždnika na európskych spojencov by akékoľvek rozhodovanie o použití jadrových zbraní ostalo v rukách úradujúceho francúzskeho prezidenta. Francúzsko by okrem toho spojencom pravdepodobne neponúklo dohodu s podobnými podmienkami, aké USA zaviedli v rámci svojho systému jadrového zdieľania, ktorý je dôležitou súčasťou odstrašovacej stratégie NATO. Táto zmluva umožňuje niektorým európskym členom NATO, akými sú Nemecko a Taliansko, uložiť americké jadrové zbrane na svojom území a udržiavať flotilu stíhačiek, ktoré sú schopné ich niesť.