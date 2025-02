Európska bezpečnosť sa nachádza v zlomovom bode, vyhlásila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po príchode na mimoriadny samit v Paríži, venovaný plánom amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine. „Ide o Ukrajinu, ale ide aj o nás. Potrebujeme prudký nárast príspevkov do obrany,“ uviedla.

Predseda Európskej rady António Costa pred samitom povedal, že stretnutie je „začiatkom procesu, ktorý bude pokračovať s účasťou všetkých partnerov, ktorí sa zaviazali k mieru a bezpečnosti v Európe“.

Just arrived in Paris for crucial talks.



Europe’s security is at a turning point.



Yes, it is about Ukraine—but it is also about us.



We need an urgency mindset.



We need a surge in defense.



And we need both of them now.