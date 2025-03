Zamestnanci americkej Národnej správy pre jadrovú bezpečnosť (NNSA) dozerajú na rozsiahly vládny systém, ktorý má na starosti bezpečnosť a uskladnenie päťtisíc jadrových hlavíc. Musia dohliadať na to, aby nedošlo k únikom radiácie, mylnému odpalu rakiet či aby sa plutónium nedostalo do nesprávnych rúk.

Napriek tomu administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nariadila vedeniu NNSA v polke februára prepustiť 17 percent zamestnancov. Tento krok agentúru prekvapil, keďže prezident dovtedy tvrdil, že pracovníci kritickí pre národnú bezpečnosť budú z prepúšťania vyňatí. „Potom sa rozhodol, že pozície v NNSA do tejto kategórie nepatria. Je to také absurdné, že ani neviem, čo na to povedať,“ posťažoval sa Washington Postu jeden z predstaviteľov jadrovej agentúry.

Prepúšťací rozkaz realizovala administratíva cez novozriadený úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE), na ktorú dohliada miliardársky poradca Bieleho domu Elon Musk. Cieľom tohto kontroverzného kroku bolo radikálne zoškrtať vládne výdavky v oblasti platov.

Najväčší šok spôsobilo najmä prepustenie pracovníkov zodpovedných za údržbu jadrového arzenálu Spojených štátov. Americké ministerstvo energetiky neskôr uznalo, že išlo o osoby s vysoko citlivými pozíciami, ktorých sa výpovede nikdy nemali týkať. Takmer všetkých 314 prepustených jadrových inžinierov, technikov a manažérov prijala NNSA späť po tom, čo Trumpova administratíva zvrátila svoje rozhodnutie.

Niektorí pracovníci uviedli, že sa o svojom návrate do práce dozvedeli po tom, čo obdržali kópiu výpovede s pečiatkou „zrušené“. „Bol to chaos a zmätok,“ povedal jeden zo zamestnancov s tým, že mnohí kolegovia si o zvrátení rozhodnutia najprv prečítali až v novinách.

Nie je to prvýkrát, čo bola Trumpova administratíva nútená s hanbou priznať chybu. Zrušiť už musela aj výpovede pre pracovníkov, ktorí mali zabrániť šíreniu vtáčej chrípky, chrániť potravinové zásoby a posudzovať zdravotnícke pomôcky. Administratíva nariadila aj opätovné prijatie prepustených vojnových veteránov a ich partnerov či pracovníkov linky krízovej pomoci pre veteránov. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zas prepustilo a následne znovu prijalo zamestnancov, ktorí dohliadali na pomoc pre záchranárov, ktorí zasahovali pri teroristických útokoch z 11. septembra 2001, ako aj ich preživších.

Politickí predstavitelia i samotní zamestnanci NNSA sa teraz snažia vyhodnotiť následky Trumpových pochybení. „Došlo k napáchaniu vážnych škôd,“ uvádza sa v liste demokratických zákonodarcov Snemovne reprezentantov a Senátu adresovanom vedeniu ministerstva s požiadavkou na vyvodenie zodpovednosti. Bezhlavé prepúšťanie personálu NNSA bez akéhokoľvek strategického plánu je podľa nich mimoriadne nezodpovedné a nebezpečné pre národnú bezpečnosť USA.