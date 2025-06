Generálny riaditeľ Amazonu Andy Jassy bez okolkov priznal: AI zmení fungovanie firmy, prinesie „efektivitu“ – a tým pádom aj zníženie počtu zamestnancov. V preklade: menej ľudí, viac automatizácie.

„Tí, ktorí AI pochopia, naučia sa s ňou pracovať, budú firmu pretvárať. Ostatní môžu ostať bokom,“ napísal v liste zamestnancom. Nešpecifikoval kedy a koho sa prepúšťanie dotkne, no dôrazne naznačil, že AI asistenti budú čoskoro hrať kľúčovú rolu vo všetkých divíziách.

Zamestnanci nadšení neboli. „Nič vás nenakopne v utorok ráno viac, ako keď sa dočítate, že vašu prácu čoskoro nahradí AI,“ zaznelo v internej komunikácii zamestnancov na Slacku.

Efektivita ako fetiš

Tech priemysel má slabosť pre slovo „efektivita“. AI ju sľubuje vo veľkom – rýchlejší vývoj, menej rutiny, viac automatizácie. Ak sa firmy posledné roky niečo naučili, tak to, že „efektívny pracovník“ v očiach korporácie často znamená: „nahraditeľný pracovník“.

A teraz prichádza aj druhá rana. Ekonomika sa ochladzuje. A práve to môže byť katalyzátorom ešte rýchlejšej AI revolúcie. „Keď sa hospodárstvo spomaľuje, firmy sa začnú hýbať,“ hovorí Eric So z Massachusettského technologického inštitútu. „Ale nie smerom k etike, skôr k úsporám.“

Najnovšie odhady OECD hovoria o spomalení rastu americkej ekonomiky z 2,8 na 1,6 percenta, zatiaľ čo inflácia stúpne na 3,9 percenta. Vyššie náklady, neistota a slabší dopyt môžu viesť k tomu, že manažéri namiesto prepúšťania „s ľútosťou“ siahnu po AI riešeniach. A ešte si za to na poradách zatlieskajú.

Už sa to začalo

IBM prepustila stovky HR pracovníkov a nahradila ich AI agentmi. Výsledok? Úspora 40 percent v rozpočte. Shopify a Box vyžadujú, aby zamestnanci AI využívali na dennej báze. Meta automatizuje oddelenie risk manažmentu. JPMorgan aj Morgan Stanley nasadzujú AI do predaja a vývoja softvéru.

Aj Amazon Web Services podľa analytikov spomaľuje investície do dátových centier – nie preto, že by neverili v AI, ale kvôli ekonomickej neistote. Rovnaký tón volí aj Microsoft: investuje menej, ale zároveň naznačuje, že AI bude kľúčová pre „reorganizáciu pracovných tokov“.

Dario Amodei z Anthropic, jedného z najrýchlejšie rastúcich AI startupov, zašiel ešte ďalej: do piatich rokov podľa neho zmizne polovica entry-level bielych golierov. „Ľudia tomu nechcú veriť,“ povedal pre portál Axios. „Znie to šialene. Ale už to prebieha.“

Čoraz častejšie sa skloňuje pojem agentická AI. Teda nie nástroj, ktorý pomáha človeku, ale systém, ktorý ho nahrádza. Ako vysvetľuje D. Amodei. „Dnes AI len pomáha. Ale veľmi rýchlo začne prácu aj vykonávať. V horizonte pár rokov, možno skôr.“

Títo „agenti“ dokážu písať kód, riadiť financie, tvoriť marketingové kampane, poskytovať podporu či robiť výskum – neúnavne, okamžite a zlomkom nákladov oproti človeku. A vo firmách už reálne fungujú. Ich výroba sa navyše mení na preteky.

Mark Zuckerberg to zhrnul jednoducho: „V roku 2025 bude mať Meta a iné firmy AI, ktorá dokáže fungovať ako stredne skúsený programátor.“

A nie sú to len predpovede. Nezamestnanosť medzi čerstvými vysokoškolákmi v USA od polovice 2023 stúpla o 1,6 percentuálneho bodu – skoro trikrát rýchlejšie než celonárodný priemer. Podľa Oxford Economics sa to nedá vysvetliť len cyklickým spomalením. AI už ukrajuje z práce.

Príde bolestivé prechodné obdobie

AI nie je ako priemyselný robot, ktorý potrebuje halu, káble a údržbu. Stačí server, softvér a niekoľko promptov. Preto sa dokáže rozšíriť rýchlejšie a do širšieho spektra profesií – od HR, cez marketing, až po právo, analytiku či IT vývoj.

„Keď sa objaví nová technológia, prechádza bolestivou fázou. Robí sa zle aj dobre,“ upozorňuje profesorka Columbia Business School Laura Veldkampová. „Ale aby sme z nej ťažili, musíme tým obdobím prejsť.“

Niektoré firmy si dajú pauzu. Iné pôjdu „all-in“. A práve tie môžu získať najväčší náskok. „Je tu skupina firiem, ktoré sa AI snažia integrovať do svojho DNA,“ tvrdí Colette Stallbaumerová z Microsoftu. A druhá, ktorá ešte tápe. Ale jedni aj druhí stoja pred rovnakou dilemou: buď AI ovládneš – alebo ona ovládne teba.

Amazon tvrdí, že tí, čo sa naučia s AI pracovať, pomôžu firme rásť. To isté tvrdia aj ďalšie veľké mená. Ale medzi riadkami je jasný odkaz: nečakaj, že sa AI rozplynie ako TikTok trend. Nezmizne. Zrýchľuje.

A v čase ekonomického chladu sa AI stáva najhorúcejším spôsobom, ako šetriť. V mene „efektivity“ prídu ďalšie výpovede. Prídu nové joby – ale iné. Možno si ich ešte nevieme ani predstaviť.