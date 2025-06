Viaceré európske štáty už prijali reformy na predĺženie veku odchodu do dôchodku. Podľa OECD sa priemerný dôchodkový vek v EÚ do roku 2060 priblíži k 67 rokom, no v niektorých krajinách dosiahne aj 70 a viac.

Dánsko už rozhodlo, že do roku 2040 zvýši dôchodkový vek na 70 rokov. Krajina bude mať najvyšší dôchodkový vek spomedzi európskych krajín v roku 2060 – a to až 74 rokov, informuje Euronews, pričom vychádza zo správy OECD Pensions at a Glance.

K roku 2022 sa zákonom stanovený dôchodkový vek v EÚ pohyboval v rozmedzí od 62 do 67 rokov pre mužov a od 60 do 67 rokov pre ženy. Ak zahrnieme aj Spojené kráľovstvo, krajiny EFTA a kandidátske štáty ako Turecko, táto krajina výrazne vyčnieva – dôchodkový vek je tam len 49 rokov pre ženy a 52 rokov pre mužov.

Priemerný dôchodkový vek v EÚ je momentálne 64,7 roka pre mužov a 63,8 roka pre ženy. Na Slovensku dosahuje v oboch skupinách 62,8 roka.

Najvyšší dôchodkový vek majú škandinávske krajiny – Dánsko, Nórsko a Island, kde je vek odchodu do dôchodku 67 rokov pre mužov aj ženy. Vyše 65 rokov je dôchodkový vek aj v Holandsku (66,6), Spojenom kráľovstve a Írsku (66), Nemecku (65,8) a Portugalsku (65,6).

V dvadsiatich troch krajinách odchádzajú muži a ženy do dôchodku v rovnakom veku. V deviatich krajinách je vek vyšší pre mužov. Najväčší rozdiel je v Rakúsku a Poľsku, kde muži odchádzajú do dôchodku o päť rokov neskôr ako ženy.

Do roku 2060 sa podľa OECD dôchodkový vek zvýši v 20 krajinách pre mužov a v 24 pre ženy. Priemer EÚ by mal dosiahnuť 66,7 roka pre mužov a 66,4 roka pre ženy; u nás v oboch kategóriách 69 rokov.