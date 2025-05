Postupné zvyšovanie dôchodkového veku má byť realitou aj v Českej republike. Reformu, ktorá tento trend potvrdzuje, schválila vláda Petra Fialu. Odpor voči nej vyjadruje najpopulárnejší opozičný politik Andrej Babiš, ktorý prijaté zmeny plánuje zrušiť v prípade návratu k moci.

V susednej krajine budú bezdetní ľudia odchádzať do penzie ako 65-roční v roku 2030. Následne sa dôchodkový vek bude zvyšovať každý rok o jeden mesiac. Štyridsiatnici tak pôjdu do penzie vo veku 66 rokov a 6 mesiacov. Hoci ide o relatívne malý posun, má potenciál výrazne pomôcť verejným financiám.

„Okolo roku 2060 počítame s tým, že úspory vo výdavkoch – teda zníženie deficitu verejných financií – budú približne 2,4 percenta HDP,“ uviedol pre ČT24 analytik Národnej rozpočtovej rady a autor štúdie o dôchodkovej reforme Michal Hlaváček.

Česká republika patrí medzi zodpovedne hospodáriace štáty. Verejný dlh vlani dosiahol 43,6 percenta HDP. Slovensko naopak patrí medzi menej zodpovedné krajiny, pričom jeho verejný dlh dosiahol 59,7 percenta HDP.

Napriek horšej situácii má Slovensko miernejšie nastavený dôchodkový systém. Vek odchodu do penzie sa zvyšuje automaticky na základe strednej dĺžky života. Podľa najnovších údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pôjde Slovák narodený v roku 1985 do penzie vo veku 66 rokov a jeden mesiac. Oproti nemu bude rovnako starý Čech pracovať o päť mesiacov viac.

Realita však môže byť napokon iná. Slovensku ako jednej z mála krajín hrozí bankrot dôchodkového systému – a to aj po schválení postupného zvyšovania veku odchodu do dôchodku. Príčinou je zle nastavená reforma: predchádzajúca vláda umožnila odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Súčasná koalícia túto možnosť neplánuje zrušiť a namiesto toho sa snaží motivovať ľudí zostať v práci priznávaním nižších predčasných penzií. V praxi to však nefunguje, keďže každý dôchodca má nárok na vysokú trinástu penziu, čo ľudí paradoxne motivuje k predčasnému odchodu do dôchodku.