Dánsky parlament schválil návrh zákona, ktorý do roku 2040 zvýši vek odchodu do dôchodku zo súčasných 67 na 70 rokov.

Za schválenie hlasovalo 81 poslancov, 21 bolo proti. V Dánsku sa od roku 2006 počíta vek odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky života a upravuje sa každých päť rokov. Podľa najnovšieho návrhu sa najprv zvýši na 68 rokov do roku 2030 a na 69 rokov do 2035. Upravená veková hranica sa dotkne všetkých Dánov narodených po 31. decembri 1970.

Sociálni demokrati premiérky Mette Frederiksenovej vlani uviedli, že sú pripravení prehodnotiť dôchodkový systém akonáhle vek odchodu dosiahne 70 rokov.