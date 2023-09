Ak chcú centrálni bankári poraziť infláciu, musia ochladiť trh práce. Rast miezd v bohatom svete zvyšoval počas posledných dvoch rokov náklady spoločností a neúprosne posielal ceny nahor. Keď sa však začali zvyšovať úrokové sadzby, aby spomalili ekonomiku, politici dúfali v ešte ružovejší výsledok, uvádza The Economist. Chceli dosiahnuť „mäkké pristátie“, ktoré zahŕňa zníženie inflácie, a to bez masovej straty pracovných miest.

Darí sa im to? Táto otázka je takmer určite tou, ktorú si budú klásť predstavitelia Federálneho rezervného systému, keď sa stretnú 19. a 20. septembra. Zatiaľ sa ukazuje, že trhy práce od San Francisca po Sydney spolupracujú.



Minulý rok bola miera nezamestnanosti v OECD len o päť percent nižšia, čo je blízko k historickému minimu. Nadmerný dopyt po pracovnej sile sa prejavil v náraste počtu neobsadených pracovných miest, ktorý dosiahol historické maximum. Robotníci vyjednávali o vyšších mzdách, vediac, že majú veľa možností.



Aby The Economist zhodnotil vývoj na trhoch práce v bohatom svete, zhromaždil údaje z OECD a elektronickej burzy práce Indeed, ktoré pokrývajú 16 krajín. V tejto skupine zamestnávatelia znížili počet voľných pracovných miest v priemere o viac ako 20 percent z ich maxima, čo bol historicky rýchly pokles. Niektoré krajiny ako napríklad Francúzsko zaznamenali relatívne mierny pokles približne o desať percent. V iných krajinách, ako sú Kanada, Japonsko alebo Švajčiarsko, je počet neobsadených pracovných miest nižší o štvrtinu alebo viac.



Klesajúci počet voľných pracovných miest pomáha znižovať rast miezd. V USA ročná miera rastu miezd klesla zo šiestich na konci roka 2022 na dnešných menej ako päť percent. Rast miezd v Kanade takisto rýchlo klesá. Inde je príbeh menej jasný v neposlednom rade preto, že kvalita údajov o zárobkoch je horšia. V Nemecku a Taliansku rast miezd pravdepodobne prestal, aj keď stále existujú obavy vrátane Veľkej Británie, čo by mohlo vysvetľovať, prečo sa očakáva, že Bank of England, ktorá sa takisto stretáva tento týždeň, opäť zvýši sadzby.

Trhy práce porušujú pravidlo

Za normálnych okolností by sa dalo očakávať, že pokles voľných pracovných miest o viac ako 20 percent príde spolu s nárastom nezamestnanosti o tri percentné body do roka. V skutočnosti sa asi rok po tom, čo začal klesať počet voľných pracovných miest, deje niečo iné. V poslednom čase sa miera nezamestnanosti v OECD drží na približne rovnakej úrovni. Rast pracovných miest, 500-tisíc mesačne v bohatom svete, je približne taký rýchly ako v druhej polovici minulého roka. Miera zamestnanosti v produktívnom veku (podiel ľudí vo veku 16 až 64 rokov, ktorí skutočne pracujú) stúpla na historické maximum v približne polovici krajín OECD. Dokonca aj v krajinách známych vysokou nezamestnanosťou, ako je Taliansko a Portugalsko, sa našla prácu pre bezprecedentný podiel obyvateľstva v produktívnom veku.



Prečo trhy práce porušujú historicky dané pravidlo? Jedna možnosť sa týka „veľkej rezignácie“ počas pandémie. V roku 2021 vystrašení príbehmi zamestnancov, ktorí odišli, aby založili kryptofirmy a písali romány, niektorí zamestnávatelia mohli ponúknuť voľné pracovné miesta ako poistku. Teraz, keď z práce odchádza menej ľudí, opäť ich rušia.

Druhá možnosť sa týka „hromadenia pracovnej sily“. Počas blokád v roku 2020 mnohé spoločnosti prepúšťajú pracovníkov, len aby ich znovu zamestnali, keď sa ekonomika otvorila. Šéfovia nechcú urobiť rovnakú chybu dvakrát. Takže dnes, aj keď sa ekonomika spomaľuje a firmy rušia pracovné inzeráty, snažia sa držať existujúcich pracovníkov.



Centrálni bankári majú stále v rukách dôležitú úlohu, keďže inflácia na mnohých miestach zostáva nepríjemne zvýšená. Dokonca aj v Spojených štátoch a Kanade je dopyt po pracovnej sile vysoký v pomere k ponuke. V bohatom svete rast miezd prevyšuje rast produktivity. Po dvoch rokoch zlých údajov o inflácii a varovaní po varovaní, že stratégia určite zlyhá, majú politici dôvod na nádej.