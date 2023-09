Centrálne banky niektorých z najväčších svetových ekonomík už dosiahli alebo sa blížia k najvyššej úrovni úrokových sadzieb. Európska centrálna banka zvýšila svoju kľúčovú sadzbu na rekordné štyri percentá. Minulý týždeň signalizovala, že jej Rada guvernérov sa domnieva, že sadzby by tam mohli zostať, píše CNBC.

Rozhodnutie prichádza po dlhom hodnotení aktualizovaných prognóz inflácie a hospodárskeho rastu, ako aj toho, čo by to znamenalo pre menovú politiku. Banka bánk sa domnieva, že sadzby sú teraz na úrovniach, ktoré „ak sa budú udržiavať dostatočne dlho, výrazne prispejú k včasnému návratu k inflačnému cieľu“.



Makroekonomické projekcie odborníkov ECB pre eurozónu predpokladajú, že inflácia bude v tomto roku v priemere 5,6 percenta a 3,2 percenta v budúcom roku. Prognóza na rok 2025, jedna z najsledovanejších metrík pre strednodobý výhľad, však klesla z 2,2 percenta na 2,1 percenta.



Vedúci stratégií kapitálových trhov investičnej spoločnosti Tikehau Capital Raphael Thuin uviedol, že napriek konsenzu okolo konca zvyšovania sadzieb v ECB „zostáva možný alternatívny a menej optimistický scenár: inflácia je prekvapivo silná a odolná a zdá sa, že je štrukturálna“. Obáva sa, že ECB bude považovať svoj boj proti inflácii za nedokončený. „Riziko ďalšieho zvyšovania sadzieb je na obzore,“ dodal R. Thuin.

Fed už ohlásil zvýšenie

Predseda Rady guvernérov Fedu Jerome Powell v auguste jasne povedal, že zvažujú ďalšie zvýšenie, lebo sú hlboko znepokojení tým, že ak sa finančné podmienky uvoľnia, inflácia opäť zrýchli. Trhy si však myslia, že Fed bude v septembri držať sadzby stabilné a ich predstavitelia sú rozdelení v otázke, či sa tento rok uskutoční ďalšie zvýšenie. V prieskume agentúry Reuters medzi ekonómami 20 percent očakávalo rast. „Vzhľadom na relatívne silné ekonomické údaje a lepkavú infláciu si [Fed] zachová jastrabiu politiku,“ uviedli ekonómovia z banky J. Safra Sarasin.



V prípade Bank of England by v septembri mohlo nastať posledné zvýšenie. Vo svojej augustovej správe Výbor pre menovú politiku uviedol, že očakáva, že inflácia dosiahne do konca roka päť percent a dvojpercentný cieľ by mohol prísť začiatkom roka 2025.



„Banka už nie je presvedčená, že by bolo zvýšenie úrokových sadzieb jednoznačne nevyhnutné,“ povedal hlavný investičný riaditeľ spoločnosti Quilter Investors Marcus Brookes, poukazujúc na slabé údaje o HDP za júl.

Ekonóm rozvinutých trhov v ING James Smith poznamenal, že rast cien a aj miezd sa skorigovali, zatiaľ čo menej firiem hlásilo, že má problém nájsť zamestnancov. „Novembrové zvýšenie je možné, ale skôr si myslíme, že pravdepodobnejšia istá pauza,“ povedal.