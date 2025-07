Šéf poisťovne Allianz Oliver Bäte varuje, že z Nemecka by sa mohol stať takzvaný chorý muž Európy. Ak vláda nezačne šetriť, systém sociálneho zabezpečenia by sa podľa neho mohol do desiatich rokov zrútiť. „Krajina čelí rastúcim rizikám predovšetkým pre neudržateľný rast nákladov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť, uviedol.

Nemecko si podľa neho nemôže dovoliť, aby hrubý domáci produkt stagnoval, zatiaľ čo výdavky na zdravotnú starostlivosť rastú „o šesť, sedem alebo osem percent ročne“.

Tamojšia ekonomika v posledných dvoch rokoch klesala. Výdavky na systém sociálnej ochrany zostávajú podľa štandardov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vysoké.

Ekonómovia varujú pred hroziacimi deficitmi dôchodkového systému, pretože generácia z doby tzv. „baby boomu“ - narodená od polovice 50. do polovice 60. rokov minulého storočia - vstupuje do dôchodkového veku.

Bäte tiež upozorňuje na akcie amerických technologických firiem. „Naozaj veríme, že spoločnosť ako Nvidia má hodnotu štyroch biliónov dolárov? Alebo Tesla?“ pýta sa. „Je rozumné držať v takýchto aktívach výraznú časť nášho portfólia? Nedávam investičné rady, ale vo svete, v ktorom žijeme, by som bol o niečo opatrnejší,“ dodal šéf najväčšej európskej poisťovne.