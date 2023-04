Na základe bankového trhu je zvrat pri nárastoch úrokov v nedohľadne. Uviedla to spoločnosť Universal maklérsky dom.

Vysoká miera inflácie, pre ktorú centrálne banky zvyšujú základné úrokové sadzby, Slovákom predražuje kúpu bývania na úver. V januári sa hypotéky v priemere poskytovali s úrokom 3,29 percenta ročne. Na základe údajov Národnej banky Slovenska (NBS) v prvom kvartáli minulého roku to bolo 1,09 percenta ročne pri fixácii nad päť rokov. K podobnému zdraženiu došlo počas jedného roka aj pri kratších fixáciách.

V marci dve najväčšie banky v SR oznámili opätovné zvýšenie sadzieb a nasledujú ich ostatné, upozorňuje odborný garant pre sektor úverov spoločnosti Marek Sokol. Podľa neho situáciu komplikuje miera inflácie, ktorá sa vo februári vrátila na doterajšie maximá 15,4 percenta.

Okrem toho sa zo strany NBS sprísnili úverové podmienky. Ovplyvnilo to najmä klientov nad 40 rokov, ktorí si môžu požičať menej než mladší. V SR úvery nesmú presiahnuť osemnásobok ročného príjmu a táto hranica sa s rastúcim vekom znižuje.

„Na druhej strane, vplyvom sprísňujúcich sa podmienok, vysokej inflácie, ako aj vysokých úrokových sadzieb môžeme evidovať mierny pokles cien prevažne starších nehnuteľností. Možno očakávať, že hoci tento trend bude pokračovať, práve pre vyššie uvedené vplyvy nebude s pribúdajúcim časom úverová ponuka pre klienta akceptovateľná,“ hovorí Sokol.

Stavebné sporiteľne sú alternatívou

Mnohí ľudia sa stále častejšie rozhodujú pre stavebné sporiteľne. Tie ponúkajú úvery s fixáciou na celú dobu a je nižšia ako sadzby hypoték.

Podmienkou však je, že človek si prostredníctvom stavebného sporenia odkladal peniaze dopredu. V takom prípade môže počítať so sadzbou úveru zo stavebnej sporiteľne pod dvomi percentami ročne. Túto pôžičku môže použiť na získanie nového bývania alebo ju skombinovať s hypotékou.

Okrem vlastných zdrojov, hlavnou možnosťou dofinancovania spravidla zvyšných 20 percent z hodnoty nehnuteľnosti je spotrebný úver. Napríklad pri hypotéke 150-tisíc eur je podľa aktuálnych úrokových sadzieb priemerná výška mesačnej splátky približne 680 eur. Ak by kupujúci potreboval 20-tisíc eur na dofinancovanie prostredníctvom spotrebného úveru, mesačná splátka by vyšla približne na 260 eur. Splatnosť je totiž stanovená zákonom do ôsmich rokov.

Zdraženie hypoték však neznamená komplikáciu iba pre tých, ktorí plánujú kúpu bývania, ale aj pre tých, ktorí úver získali skôr. Nárast sadzieb je taký výrazný, že problémy so splácaním bude mať čoraz viac ľudí.

Ak klient pred troma rokmi využil financovanie so sadzbou pod jedným percentom ročne s fixáciou na tri roky, v súčasnosti mu môže vychádzať splátka vyššia aj o niekoľko stoviek eur, približuje Sokol. Riešením je často predĺženie doby splatnosti, čím však klient úver viac preplatí.

Spoločnosť odporúča, aby si klienti od začiatku úveru sporili nielen na dôchodok, ale aj na predčasné splatenie úveru. Ušetria tým peniaze, ktoré by zaplatili na úrokoch, dodáva Sokol.