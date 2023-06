„Ak sa ocitnete v programe na zlepšenie výkonu práce (PIP), mali by ste začať premýšľať o ďalšom kroku,“ prezradil bývalý viceprezident Microsoftu pre ľudské zdroje Chris Williams. Počas svojej dlhoročnej kariéry bol neraz svedkom toho, ako sa ľudia vo firme po úspešnom dokončení PIP nevedeli zbaviť nálepky „problémového zamestnanca“. Prečo tomu tak je, vysvetlil pre portál Business Insider.

Posledná možnosť

Zamestnanci musia podstúpiť PIP, keď si nevedia alebo nechcú plniť svoje pracovné povinnosti. Takmer vždy ich nadriadení predtým ešte niekoľkokrát na slabý výkon upozornia. Súčasťou týchto napomenutí sú často školenia, poradenstvo či snaha pomôcť im výkon vylepšiť. Aj napriek snahám oboch strán to však nestačí, a tak musí vedenie pristúpiť k PIP, vysvetlil Williams.

Z času na čas sa podľa neho stane, že PIP je výsledkom okolností, nad ktorými zamestnanec nemá kontrolu. Niekedy výkon v práci klesne vinou problémov v osobnom živote či neochotou manažéra pomôcť podriadenému s problematickou oblasťou. „Ide o nešťastnú situáciu, no deje sa až príliš často,“ zhodnotil Williams.

Terč na chrbte

PIP je plán, ktorý zamestnancom pomáha dosiahnuť požadovaný výkon. Jeho podstatou je súbor kritérií. Tie je potrebné splniť v určenom časovom období. Ak to pracovník zvládne, zamestnávateľ PIP ukončí a podriadený môže pokračovať v práci bez výraznejšej kontroly. Väčšina ľudí ale tieto kritéria nesplní a musí firmu opustiť.

Mnohí z nich časom zistia, že dostali príležitosť začať odznova niekde inde. Môže sa stať, že nová pozícia bude dokonca oveľa viac zodpovedať ich schopnostiam či osobnosti. V tomto prípade je PIP z dlhodobého hľadiska podľa Williamsa skôr dobrou správou.

Tá hŕstka zamestnancov, ktorým sa podarí vymaniť z PIP, o túto príležitosť príde. Po ukončení plánu sa vrátia späť na pôvodnú pozíciu, no nadriadení si na nich budú odvtedy dávať oveľa väčší pozor. Budú sa snažiť zachytiť akúkoľvek známku toho, že sa veci vracajú do starých koľají.

„Prežiť PIP je podobné, ako mať na chrbte znak, ktorý manažment upozorní na to, že by ste mohli mať problém so slabým výkonom. Bez ohľadu na to, kam sa vo firme presuniete, tieňa PIP sa nezbavíte. Aj keby ste excelovali a stali sa hviezdou firmy, tak budete niesť bremeno PIP,“ vysvetlil Williams.

Nový začiatok

Každý, kto sa ocitol v PIP, by mal okamžite začať plánovať svoj ďalší krok – aktualizovať si životopis, pracovať na networkingu a hľadať príležitosti mimo súčasného zamestnania.

V rámci pohovorov na nové pozície môžu zamestnanci natrafiť na otázku o tom, prečo zo starej práce odišli. Williams radí odpovedať niečo na štýl: „Nastala tam situácia, kde som nedokázal naplno preukázať svoje schopnosti.“

Následne treba nenápadne odbočiť od témy a prejaviť nádejnému zamestnávateľovi nadšenie z novej pozície. To bude úprimné vtedy, keď človek prestane myslieť na minulosť a začne pozerať do budúcnosti, uzavrel Williams.