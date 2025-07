Malajzijská nízkonákladová letecká spoločnosť AirAsia podpísala predbežnú dohodu s európskym výrobcom lietadiel Airbus o nákupe 50 lietadiel pre diaľkové lety A321XLR s opciou na ďalších 20. Hodnota objednávky by mohla predstavovať až 12,3 miliardy dolárov, napísala agentúra Bloomberg.

Lietadlá A321XLR majú najdlhší dolet zo všetkých úzkotrupých strojov, teda lietadiel s jednou uličkou. Dodávky lietadiel by sa mali začať v roku 2028, povedal novinárom generálny riaditeľ firmy Capital A Group, majiteľa AirAsia, Tony Fernandes. AirAsia je jedným z najväčších nízkonákladových dopravcov v Ázii a jedným z najväčších zákazníkov Airbusu.

Aerolinky plánujú využiť tieto lietadlá na otváranie nových liniek do Číny, Indie a ďalších častí Ázie a Tichomoria. Tieto linky by sa nevyplatili, ak by spoločnosť musela použiť väčšie lietadlá s vyššou spotrebou paliva, uviedol Fernandes. Spoločnosť plánuje tiež tento rok otvoriť novú základňu v Perzskom zálive a rozšíriť svoju leteckú sieť o niektoré európske destinácie.

Fernandes dodal, že aerolinky plánujú objednať ďalších až 150 lietadiel. Nepovedal, ktoré modely, ale potvrdil, že AirAsia naďalej rokuje o veľkej objednávke menších lietadiel, napísala agentúra Reuters.

AirAsia sa v čase pandémie choroby Covid-19 dostala do veľkých dlhov a musela prejsť reštrukturalizáciou. Snaží sa ale znovu expandovať. V súčasnosti má v prevádzke asi 255 lietadiel.

Objednávka prišla na záver návštevy malajzijského premiéra Anwara Ibrahima v Paríži. Francúzsky prezident Emmanuel Macron po stretnutí s Ibrahimom uviedol, že sa podarilo dojednať historickú dohodu medzi Airbusom a Malajziou. Žiadne ďalšie podrobnosti však neuviedol.