Bratislavský downtown sa opäť rozrastie o nový rezidenčný projekt a bude bohatší aj o novú centrálu Západoslovenskej energetiky (ZSE). O projekty sa postará developer Immocap a architekti zo štúdia Chybik+Kristof či Čechvala Architects, píše Index Sme.sk.

Nový projekt bude stáť v lokalite Mlynských Nív a aj na pozemkoch ZSE. Súčasťou nového komplexu bude aj budova Design Factory, ktorá podľa CEO Immocapu Martina Šramka „prejde rekonštrukciou a budeme sa tešiť, ak sa do nej opäť vráti život.“

Ako popisuje ekonomický portál, nový priestor podľa architektov z Chybik+Kristof by mal prechádzať od ulice cez interiér do priľahlého urbánneho lesa. Okolie by mali doplniť kaviarne, oddychové zákutia, galérie aj amfiteáter.

„Máme radi zložité zadania. Zachovať a oživiť pôvodný historický objekt, spojiť ho s novým programom kvalitného bývania a splniť všetky parametre regulácie pozemku bola od začiatku úžasná výzva,“ cituje Index Michala Krištofa.

Urbanistický rozvoj čaká aj zónu na Bottovej ulici, kde vznikne okrem rezidenčného projektu aj nová centrála ZSE. Podľa developera by mala byť uhlíkovo neutrálna nielen výstavba, ale aj základná prevádzka budovy. Za vizuálnym riešením stojí slovenský ateliér Čechvala Architects.

Termín realizácie nie je ešte známy, keďže developer rieši potrebné povolenia pre projekt.