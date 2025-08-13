Poslanci Národnej rady v stredu nerokovali o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi. Pri otváraní schôdze k odvolávaniu neboli uznášaniaschopní ani na druhý pokus, keď sa ich v rokovacej sále prezentovalo iba 62. Plénum sa o návrhu pokúsi opäť rokovať vo štvrtok.
Odvolávanie Šaška v parlamente iniciovala opozícia. Dôvodom bol záchrankový tender, ktorý opoziční poslanci označili za netransparentný.
Šaško avizoval, že verejné obstarávanie bude zákonným spôsobom zrušené. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby o jeho zrušení rozhodlo v stredu.