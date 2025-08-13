Rozpočtový deficit Spojených štátov v júli vzrástol aj napriek prudkému zvýšeniu príjmov z ciel. Schodok dosiahol 291 miliárd dolárov, čo je o 19 percent alebo 47 miliárd dolárov viac ako v rovnakom období vlaňajška.
Príjmy federálnej vlády stúpli o dve percentá na 338 miliárd dolárov, zatiaľ čo výdavky sa zvýšili o desať percent na 630 miliárd dolárov.
Príjmy z ciel sa podľa ministerstva financií v júli medziročne zvýšili o takmer 21 miliárd dolárov zo 7,1 miliardy dolárov. Za desať mesiacov fiškálneho roka 2024/2025, ktorý sa v USA začal vlani 1. októbra, príjmy z taríf vzrástli o 73 miliárd dolárov alebo 116 percent na 135,7 miliardy dolárov.