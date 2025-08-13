Pred 15 rokmi patrili dlhopisy Talianska, Španielska, Írska, Portugalska a Grécka k najrizikovejším v eurozóne. Dnes ich viacerí správcovia aktív uprednostňujú. Investičný stratég Guillermo Felices z PGIM Fixed Income uvádza, že tieto krajiny prešli výraznou hospodárskou transformáciou a ich dlhopisy sú pre investorov zdravou alternatívou k dlhopisom najväčších ekonomík Európy.
Výnosy španielskych, gréckych a portugalských 10-ročných dlhopisov sú v súčasnosti nižšie než výnosy Francúzska, uvádza Bloomberg. Taliansko má našliapnuté k tomu, aby už štvrtý rok po sebe prekonalo Nemecko aj Francúzsko.
Oživenie periférie je výsledkom postpandemického rastu, ktorý v mnohých prípadoch pokoril výkon ekonomicky silnejších krajín. Španielsko má tento rok dosiahnuť rast okolo 2,5 percenta, viac než dvojnásobok priemeru eurozóny.
Investori zvyšujú expozíciu voči periférii aj preto, že Nemecko po desaťročiach fiškálnej disciplíny ohlásilo masívne výdavky na obranu a infraštruktúru, čo zvýši ponuku jeho dlhopisov a môže tlmiť ich ceny. Podľa Nialla Scanlona z Mediolanum International Funds Limited je Španielsko „jednoznačným favoritom“, pričom tento rok preferuje aj Taliansko.
Znižovanie rozdielu medzi talianskymi a nemeckými výnosmi signalizuje rastúcu dôveru v južnú Európu, čo je podporené prosperitou službami orientovaných ekonomík a postpandemickým turistickým boomom. Vláda Giorgie Meloniovej v Taliansku bola stabilnejšia a fiškálne zdržanlivejšia, než investori očakávali. Grécko pokračuje v roky trvajúcom zotavení z dlhovej krízy – v roku 2023 mu ratingové agentúry vrátili investičný stupeň.
Francúzsko medzitým stratilo časť dôvery investorov po tom, čo jeho deficit v minulom roku patril k najvyšším v eurozóne.
„Prostredie vyšších výnosov vytvára nový dopyt po dlhopisoch v periférii eurozóny, a to najmä v čase, keď sú americké, nemecké a britské dlhopisy volatilné pre obavy zo zvyšujúcej sa ponuky na hlavných trhoch,“ uviedol podľa Financial Times Nick Hayes zo spoločnosti Axa Investment Managers.
Ekonóm Philip Lane z Európskej centrálnej banky upozorňuje, že stabilita dlhopisového trhu eurozóny v tomto roku kontrastuje s väčšími výkyvmi na iných trhoch, čo je výsledok prílevu kapitálu od domácich aj zahraničných investorov a spoločného záväzku k fiškálnej zodpovednosti.
Hoci nemecké dlhopisy si zachovávajú povesť bezpečného prístavu a americkí investori ich stále uprednostňujú, podľa Kristiny Hooperovej z Man Group nastal čas aspoň čiastočne diverzifikovať mimo USA. „Periférne krajiny sa vyvíjajú dobre a ich dlhopisy sú oveľa atraktívnejšie než kedysi,“ uviedla.
Niektorí investori však varujú, že vysoká úroveň dlhu v južnej Európe môže časom znovu vyvolať obavy. V Taliansku, Grécku aj Španielsku je dlh stále blízko alebo nad hranicou 100 percent HDP.
„Investori sa mýlia, ak si myslia, že najlepším útočiskom pred rastúcim zameraním na fiškálnu slabosť sú práve najzadlženejšie vlády Európy,“ upozorňuje Gordon Shannon zo spoločnosti TwentyFour Asset Management.
