Medziročná inflácia v Nemecku dosiahla v júli dve percentá, čo je rovnaká miera ako v júni, oznámil tamojší štatistický úrad Destatis.
„Miera inflácie sa od začiatku roka stabilizuje a druhý mesiac po sebe zostala nezmenená,“ uviedla prezidentka Destatisu Ruth Brandová. V porovnaní s júnom spotrebiteľské ceny vzrástli o 0,3 percenta.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny potravín a energií, zostala na nezmenených 2,7 percentách. Ceny potravín sa v júli zvýšili o 2,2 percenta. Celkovú infláciu tlmili ceny energií, ktoré v medziročnom porovnaní klesli o 3,4 percenta.