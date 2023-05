Mesto Bratislava sa zatiaľ k pripravovanej reforme územnej správy z dielne Ministerstva vnútra SR vyjadriť nevie. Magistrát však opätovne upozorňuje na nespravodlivé financovanie hlavného mesta a na jeho pretrvávajúce podfinancovanie. Uviedla to hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.

Podfinancované hlavné mesto

„Z doteraz zverejnených informácií k reforme územnej správy, ktoré sú nedostatočné, sa v tomto štádiu zatiaľ vyjadriť nevieme,“ skonštatovala Schmucková.

Hlavné mesto poukazuje aj na legislatívne zmeny presadené koncom minulého roka voči samosprávam, ktoré rozpočet Bratislavy obrali o desiatky miliónov eur, čo si vyžiadalo úsporné opatrenia. „Roky upozorňujeme na nespravodlivé financovanie mesta, ktoré je stále podfinancované,“ poznamenala Schmucková. Pre mesto ako samosprávu je podľa nej dôležité, aby mohlo zabezpečovať kvalitné verejné služby a mať na to dostatočné prostriedky a kompetencie.

Plánovaná reforma samospráv

MV SR pripravuje návrh reformy verejnej správy. Zameraná má byť na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv. Reforma je podľa rezortu stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia nie je v pláne jej realizácia ani posunutie do legislatívneho procesu.

Návrh rezortu kritizovali už niektoré politické subjekty, ale aj Únia miest Slovenska. Považuje za nevyhnutnosť otvoriť tému reformy spravovania štátu v nových podmienkach. Súčasný systém pokladá za nevhodný a obmedzujúci. Zdôrazňuje však potrebu koncepčného riešenia, nie čiastkového. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger vyhlásil, že reforma verejnej správy si vyžaduje čas a pri jej tvorbe by nemali vzniknúť chyby, ktoré by následne v praxi spôsobili nepríjemnosti. Verejnú správu by dal reformovať samosprávam, ak by mal tú kompetenciu.