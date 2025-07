Hlavný ekonóm spoločnosti Apollo Global Management tvrdí, že umelá inteligencia je natoľko preceňovaná, že trhu hrozí horší pád ako prasknutie dot-com bubliny v roku 1999. „Rozdiel medzi IT bublinou v 90. rokoch a dnešnou AI bublinou je v tom, že top desať spoločností v indexe S&P 500 je dnes nadhodnotených viac ako v 90. rokoch,“ varuje Torsten Sløk. Ak a keď praskne, mohlo by to podľa neho spôsobiť vážne škody na trhu.

Inak povedané: investori veria AI tak veľmi, že ceny akcií spoločností ako Nvidia, Microsoft, Apple a ďalších nezodpovedajú ich skutočným finančným výsledkom. T. Sløk vychádzal z grafu, kde porovnával 12-mesačný forwardový pomer ceny a zisku (P/E) desiatich najväčších spoločností v S&P s ostatnými firmami v indexe a s celým indexom S&P 500. Vyplynulo z neho, že dnešná bublina je ešte väčšia než tá, ktorá znamenala koniec dot-com éry, píše Fortune.

Hoci index S&P nedávno dosiahol nové rekordy a momentálne sa nachádza blízko historického maxima, podľa ekonóma je tento rast spôsobený výkonom desiatich najväčších akcií. Obáva sa, že investori podliehajú ošiaľu a platia ceny, ako keby sľuby a tvrdenia týchto firiem boli istotou.