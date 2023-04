Tri covidové roky ukázali, že samosprávy zohrávajú v živote obyvateľov zásadnú úlohu. V čase, keď zlyhával štát, prebrali na seba úlohy, vďaka ktorým jednotlivé regióny fungovali ďalej. Ich nezastupiteľnú úlohu priznal aj Európsky výbor regiónov. Podľa neho miestne samosprávy v uplynulom období dokázali, že Európska únia by si bez regiónov, miest a obcí v čase kríz, akou bola pandémia, jednoducho nepomohla.

Nedávno unikol do médií návrh, podľa ktorého by Ministerstvo vnútra SR pod vedením Romana Mikulca chcelo prekresliť mapu regiónov. Výrazne by okresal aktuálny stav. A tak by zo súčasných 79 okresov zostalo 46. Osem krajov by sa zúžilo na štyri. Plus by sa k nim priradil Bratislavský kraj.

Plán, ktorý má rezort na stole dva roky pod názvom „Východiská pre návrh reformy verejnej správy“, vyvolal vlnu otázok. No zatiaľ mu nepredchádzali analýzy a ich vyhodnotenia zo strany samospráv.

Decentralizovať a finančne posilniť

„Najoptimálnejšie riešenie by malo vychádzať z výraznej decentralizácie štátnej správy a finančného posilnenia miestnej územnej a regionálnej samosprávy,“ uvádza pre TREND predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger. Podľa ZMOS-u by v praxi pomohlo, keby ministerstvo presunulo viac kompetencií z ministerstva do regiónov, samozrejme, aj so zodpovedajúcim objemom financií. „Okrem toho štát musí povedať, ako si ďalej predstavuje financovanie preneseného výkonu štátnej správy, lebo dlhodobo si v mestách a obciach objednáva služby, za ktoré neplatí toľko, koľko by mal,“ pripomína B. Tréger.