Premiér Robert Fico súhlasil s 18. balíkom sankcií proti Rusku. Celý manéver hodnotí šéfredaktor TRENDU Ronald Ižip ako „politické divadlo bez výsledku“, ktoré poškodilo dôveryhodnosť Slovenska doma aj v zahraničí. Slovensko nezískalo nič, ale stratilo reputáciu aj pozíciu v rokovaniach o novom rozpočte EÚ.

Ambiciózny rozpočet. Nemecko hovorí „nein“

Európska komisia predstavila návrh rozpočtu na roky 2028 až 2034 vo výške 1,8 bilióna eur. Oproti predchádzajúcemu obdobiu ide o nárast o 600 miliárd eur. Nemecko ako najväčší prispievateľ návrh tvrdo kritizuje. Vzniká silný tlak na redefiníciu priorít. Slovensko by sa malo zapojiť do debaty konštruktívne, nie konfrontačne.

Jednou z kľúčových zmien je zlúčenie poľnohospodárskej politiky s kohéznymi fondmi. Pomoc bude podmienená dodržiavaním zásad právneho štátu. Maďarsko už prišlo o 18 miliárd eur. Pre Slovensko to znamená, že ak nebude rešpektovať hodnoty EÚ, príde o eurofondy – aj v oblastiach, kde sú existenčne dôležité, ako poľnohospodárstvo alebo regionálny rozvoj.

Nie všetkým európskym autám sa nedarí

Automobilový priemysel v EÚ čelí vážnym výzvam. Výsledky firiem ako Volvo a Renault sa zhoršujú. Naopak, darí sa „novým hviezdam“ – značkám ako Cupra či Dacia, ktoré stavajú na jednoduchosti, dizajne a efektivite.

Do budúcnosti bude čoraz dôležitejšie zdieľanie áut a autonómne vozidlá, najmä pre mladých ľudí, ktorí už nemajú potrebu vlastniť auto. Európa by mala podporiť dynamiku trhu, nie ju brzdiť dotáciami a reguláciami.

Prídu sekundárne clá?

EÚ sa ocitá medzi dvoma superveľmocami. USA pod Trumpovým vedením hrozia zavedením 100-percentných ciel na Rusko a dokonca sekundárnymi clami pre krajiny, ktoré s Ruskom obchodujú. To by mohlo zasiahnuť aj Slovensko, ktoré stále dováža ruský plyn a ropu. Cena ropy ale neukazuje, že by trhy brali Trumpove hrozby vážne.

Nezávislosť Fedu pod tlakom

Donald Trump kritizuje šéfa Fedu Jeromea Powella a chce ho nahradiť lojalistom, ktorý by znížil úrokové sadzby. Finančné trhy však varujú, že zásah do nezávislosti centrálnej banky by mohol narušiť dôveru v dolár. Zatiaľ sa síce reálne nič nestalo, ale Trump už obviňuje Fed napríklad z predraženej rekonštrukcie sídla za 2,5 miliardy dolárov – čo využíva ako politickú zbraň.

